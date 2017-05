Google Plus

Mikel Villanueva muy dolido por señalamientos en su contra

Mikel Villanueva ha sido foco en los últimos días, debido a rumores mal intencionados de diarios deportivos con afinidad al FC Barcelona en España. El defensor venezolano, ha sido señalado por una acción en la que algunos especulan que el jugador estuvo inmiscuido en un posible amaño del partido que le dio la liga numero 33 al Real Madrid en La Rosaleda.

Mikel, no acierta despejar un centro de Karim Benzema al minuto 35 de partido y en el momento del centro, el defensa del Málaga levanta el pie, Ronaldo controló y disparó, pero el portero Kameni atajó su tiro.

Imagen: La Liga

Uno de los primeros en explotar ante las barbaries dichas por la prensa, ha sido el delegado del Malaga CF, Josemi Gonzalez. “Esto no es tener vergüenza ni respeto”, dijo a través de cuenta en twitter. “Que se metan la lengua en el culo antes de hablar de este gran profesional”.

Mundo Deportivo, hablo de la jugada, afirmando que “Mikel Villanueva no contaba para Michel y que su presencia parecía premeditada”, ademas afirma que la jugada ha levantado cierta suspicacia en el entorno del FC Barcelona y podrían pedir una investigación a la La Liga y la RFEF. "El defensa del Málaga hace un extraño gesto y levanta el pie para dejar pasar el esférico como si detrás no tuviera a nadie, algo que sabía que no era así porque acababa de mirar por enésima vez y sabía perfectamente que llegaba Cristiano", señala el articulo.

En cambio, los diarios madrileños lo ven de una forma bien diferente. "De locos: ¡piden desde Barcelona que se investigue a Villanueva por dejar rematar a Cristiano!", titula Marca.

El director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, defendió la profesionalidad del plantel del equipo malaguista y eximió a su club de que el Real Madrid y el FC Barcelona no hubieran resuelto antes el título.

"No es nuestro problema que los dos equipos no hubiesen resuelto el título en las 37 jornadas anteriores", afirmó este martes en rueda de prensa Arnau, señalo EFE. "Lo de Mikel que se está hablando me parece una barbaridad. Lo hizo lo mejor posible", aseveró el director deportivo malaguista

Mikel Villanueva dio unas palabras al portal OkDiario de España y el mismo informa que el venezolano “esta muy tocado” por los comentarios. “Si toco el balón marco en propia puerta”, dijo el entorno de Mikel Villanueva.

Mientras, Mikel Villanueva tiene contrato hasta 2019 con el Malaga CF y su futuro es incierto en el conjunto de La Rosaleda, que tuvo una temporada con altibajos, en la que el defensa venezolano no vio accion de manera regular.