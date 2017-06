La Vinotinto ya conoce quién será su rival en cuartos

Google Plus

Foto: Prensa FVF

Después de que pasaran un par de días de la victoria de Venezuela sobre Japón tuvieron que esperar hasta este jueves para saber quién sería su próxima rival de turno. El choque entre estadounidenses y neozelandeses definirían cuál de los dos se enfrentará a la Vinotinto este domingo a las 2:00 a.m. (hora de Venezuela) por los cuartos de final de la Copa del Mundo FIFA Sub20 Corea 2017.

El partido entre el seleccionado de 'las barras y las estrellas' y el equipo de Nueva Zelanda se celebró en el Estadio de fútbol de Incheon, compromiso en donde los norteaméricanos se llevaron los honores tras golear con un marcador abultado de 6-0 a los 'all white', partido que no estaba en los papeles para los dirigidos por Darren Bazeley que tuvieron una fase de grupos decente tras empatar en su primer compromiso ante Vietnam, ganarle en el segundo a Honduras y perder con una de las consideradas "candidatas" de este torneo como lo es Francia, pero este no pasó de los octavos luego de perder ante los italianos 2 por 1. Por otro lado, Estados Unidos empató con Ecuador, venció a Senegal y empató contra Arabia Saudita en el cierre de la fase de grupos.

Cada partido es distinto, y más cuando se está disputando un Mundial de Fútbol, donde todas las selecciones buscan dar ese factor sorpresa que deje atónito a periodistas y al mundo. Sin embargo, para este próximo domingo Venezuela llegará con muchos días de descanso en comparación con lo que tendrá Estados Unidos, Rafael Dudamel y su cuerpo técnico deberán de contener a un equipo norteamericano que tiene hambre de gol. Sin duda alguna esta será otra prueba de fuego para la Vinotinto en pro de seguir haciendo historia y continuar con la meta que se propuso el grupo de quedar campeones del mundo, y tienen con qué hacerlo.

El partido entre Venezuela y Estados Unidos será en el Estadio de la Copa Mundial de Jeonju el próximo domingo a las 2:00 a.m. (hora de Venezuela)