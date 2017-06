Wuilker Fariñez y el Guante de Oro que pudo ser

Google Plus

Wuilker Fariñez y el Guante de Oro que debió ser

Omar Vizquel es el amo y señor de las paradas cortas en Venezuela. Su habilidad en el diamante para cubrir defensivamente el campocorto le valió el mote de "Manos de Seda", también a su elegancia para realizar las jugadas, y esto lo llevo a ganar 11 veces el premio Guante de Oro del "shortstop" en la MLB y posiblemente ir al Salón de la Fama en Cooperstown. Pero en este caso no se refiere a él, ni tampoco al béisbol.

No, este artículo se refiere a Wuilker Fariñez y el Guante de Oro que pudo haber recibido en el Campeonato Mundial sub-20 de Corea de Sur en el que alcanzó la final con la selección de Venezuela. El meta del Caracas FC fue una de las "vedettes" de todo el torneo por sus habilidades dentro del arco, por sus impresionantes atajadas y sus precisos saques con el pie. Sin embargo, el arquero premiado como Mejor Arquero del Mundial fue el inglés Freddie Woodman, quien fue campeón con el combinado británico.

No se dice que Fariñez debió o pudo ganar el Guante de Oro del Mundial por mero nacionalismo subjetivo, no. El caso es que Wuilker fue uno de los arqueros más efectivos de todo este campeonato disputado en tierras surcoreanas, incluso implantó un récord que quedará en los anales de la historia: su portería estuvo invicta en 507 minutos y es la tercera mejor marca de los Mundiales de esta categoría.

No se queda ahí. Fariñez estuvo bajo los tres palos del arco Vinotinto durante 720 minutos y solamente recibió tres goles en todos esos partidos que jugó la Selección Nacional de Venezuela. Wuilker detuvo 20 disparos al arco, lo que le da un porcentaje de paradas de 87%. Impresionante. Pero no sólo se queda ahí. El meta criollo también entró en al historia al ser el primer portero en la historia de los Mundiales sub-20 que anota un gol tras anotarle de penal a Vanuatu. Aunque esto no sea una estadística que pueda definir ese premio, aunque bien representa lo hecho por Fariñez.

Otro punto a favor del venezolano, que no está en los números, es lo hecho en la tanda de penales ante Uruguay. El arquero de los "Rojos del Ávila" detuvo los penales ejecutados por José Luis Rodríguez y Nicolás De La Cruz para que Venezuela avanzara hasta la final del Mundial, que a la postre perdió ante Inglaterra. Entonces, visto lo visto. Wuilker Fariñez bien pudo haber sido elegido a este premio. Sin embargo, los organizadores se decidieron por Woodman, quien también realizó una excelente copa y la coronó como campeón.