Chapeau, Néstor

Google Plus

Néstor García | Foto: FVB / FIBA

El entrenador Néstor García continuará su carrera en España, más precisamente en el Fuenlabrada de la Liga ACB y no seguirá al mando de la Selección de Venezuela. “No podré seguir al frente de este equipo”, expresó el "Ché" una vez finalizada la participación del equipo vinotinto en el Grupo B de la Americup.

“No renuncié, no podré seguir al frente de este equipo por cuestiones reglamentarias, al ser entrenador del Montakit Fuenlabrada no puedo dirigir ninguna selección nacional”, aclaró el DT argentino.

Así lo expresó a través de un comunicado: “Fue un orgullo y un placer inmenso dirigir la Selección y representar al pueblo venezolano, Quiero agradecer a Carmelo Cortez, Álvaro González, Oswaldo Narváez y Paco Diez y toda la gente de la Federación por todo el apoyo recibido todo este tiempo. A todo mi cuerpo técnico de primerísimo nivel humano y profesional y a todos los jugadores que me dieron la vida y me hicieron vivir de los mejores momentos de mi carrera como entrenador y como persona. A Venezuela entera siempre los voy a llevar en mi corazón ojalá el tiempo nos vuelva a juntar”.

La Selección con el "Ché" a la cabeza ganó dos Torneos Sudamericanos (2014 y 2016 en Margarita y en Caracas, respectivamente) y logró la Medalla de Oro en el Campeonato FIBA Américas de México, que le otorgó por primera vez en 24 años la clasificación a los Juegos Olímpicos. En total su registro fue de 25-16.

El "Ché" se convirtió en un venezolano más desde su llegada en 2013, tanto para él como para la Selección, su despedida será solo un hasta pronto.

Néstor García contará con Gregory Vargas en la ACB

El Montakit Fuenlabrada de España ya cuenta con el base venezolano Gregory Vargas, quien firmó un contrato con ellos por las próximas dos temporadas y desde el momento de su fichaje ha recibido elogios por parte del club.

Germán Andrín, preparador físico del Fuenlabrada analizó lo que puede aportar el "Super Ratón": “potencial físico, agilidad y rapidez”.

“Una de sus principales fortalezas es su potencial físico, es un enano para el baloncesto, pero con su juego y fortaleza, con su ida y vuelta, su agilidad, su rapidez, su disposición para defender creo que nos va a ayudar mucho”, añadió Andrín.