Rafael Dudamel llevará las riendas de la Vinotinto hasta Catar 2022

Este lunes, 10 de octubre de 2017, la Federación Venezolana de Fútbol, en voz de su presidente Laureano González, hizo oficial la continuidad de Rafael Dudamel como seleccionador nacional de Venezuela hasta el Mundial de Catar 2022, luego de hacerse cargo de la Vinotinto en 2016 para sustituir a Noel Sanvicente y conducir al equipo criollo en lo que restaba de eliminatoria y la Copa América Centenario.

Dudamel ya venía con el cargo de seleccionador nacional sub-20 desde el año 2015 y siguió con este cargo luego tomar el cargo de la selección absoluta, formando un grupo de jugadores que a la postre alcanzarían la clasificación al Mundial de la categoría en el Sudamericano de Ecuador y posteriormente el segundo lugar en el Campeonato del Mundo que se disputó en Corea del Sur, además de haber iniciado un proceso de renovación en el equipo mayor, por lo cual la dirigencia de la FVF ha optado por seguir con el plan de trabajo del entrenador yaracuyano.

El seleccionador nacional, se prepara para dirigir el último encuentro por las eliminatorias a Rusia 2018 y previamente aprovechó para asegurar que se encuentra muy feliz de haber firmado la renovación, que mantiene la continuidad de este proyecto. "Hemos trabajado mucho para merecerlo, desde un principio, tanto cuerpo técnico como jugadores y junta directiva, hemos estado muy alineados en nuestros objetivos, los hemos ido pudiendo alcanzar todos y cada uno de los acordados, planificados, como la Copa América Centenario, Eliminatorias, Sudamericano sub-20, y vamos por muy buen camino", argumentó.

Laureano González, máxima autoridad dentro de la FVF, explicó que para ellos la renovación de Dudamel como DT de la Vinotinto significa dar continuidad a un proceso con el que ya se viene trabajando. "Ya nosotros habíamos hablado en el mes de marzo sobre la continuidad de Rafael Dudamel para el proceso 2022, por supuesto, en algún momento con esas críticas naturales, pues siempre habrán opiniones contradictorias en cuanto a qué aspiramos y esperamos sobre nuestros técnicos, pero nosotros estamos en un camino de la construcción de una selección con raíces, con continuidad, con coherencia y sobre todo, con mucho espíritu de grupo solidario", expresó el dirigente.

A su vez, González expuso que las dudas que hubo en algún momento sobre la continuidad de Rafael Dudamel se debieron a cuestiones económicas para cubrir el gasto que supone el plan de trabajo planteado por el DT. "Él no es un problema de la contratación o de las aspiraciones que tenga él como técnico de la selección nacional, sino que el plan de trabajo presentado también implica una inversión importante, porque es un trabajo que no debe paralizarse".

Con respecto al tema de las dudas sobre las posibilidades económicas de la FVF para continuar este proyecto, el dirigente declaró que no podían adquirir compromisos con ninguna de las selecciones nacionales de no contar con la certeza de cumplir el plan de trabajo y para eso se necesita una inversión importante de dinero, que se mantuviese firma la situación financiera. "De mal gusto sería llamar a Rafael Dudamel, ofrecerle algo y después no le podemos cumplir, y nosotros estamos para cumplir, debemos darle continuidad y tranquilidad al trabajo", aclaró.

Además, González aseguró que se moverán para que la selección absoluta dispute varios compromisos amistosos para el año próximo, sobretodo en el primer semestre del año por la proximidad del Mundial. “Nosotros no podemos tener a esta selección renovada y que seguirá probando e incorporando nuevos elementos que vienen con ganas, pidiendo paso, paralizada un año. Nosotros debemos continuar y este es el momento", indicó. En el mismo sentido, aseguró que como Venezuela viene de enfrentar a selecciones muy fuertes y que estarán en el Mundial, habrá muchos países interesados en probar Venezuela de sparring antes de partir a Rusia.