Jesús "La Pulga" Gómez: "Siempre vamos a intentar darle buen manejo y tener la pelota"

Foto: Prensa Estudiantes de Mérida

Estudiantes de Mérida visitará al Deportivo Lara en el estadio Metropolitano de Cabudare por la jornada 15 del torneo clausura 2017, partido entre dos conjuntos que han peleado en la parte alta de la tabla durante todo el campeonato y en estos momentos se ubican terceros los larenses y en la sexta ubicación el conjunto merideño, por lo que Jesús Gómez analizó lo que será el encuentro entre ambos equipos y lo que viene para el cuadro estudiantil.

El volante ex Caracas FC, explicó que el conjunto dirigido por Leo González se hace muy fuerte de local y que siempre juegan con mucha intensidad. "Va ser complicado descifrar lo que el Deportivo Lara pueda plantear", expresó "La Pulga", quien llegó al conjunto estudiantil para este torneo y ha sido pieza clave para que en este instante ocupen la sexta ubicación de la tabla, tras un torneo apertura lleno de altibajos.

Por otro lado, Gómez aseguró que intentarán dominar el balón y darle buen manejo, con la intención de generar muchas ocasiones de gol y cumplir el objetivo de llevarse los tres puntos. “Bastante disposición de los jugadores a pesar de que no hubo competencia, se sigue viviendo el mismo ambiente, la misma armonía entrando a la recta final del torneo en donde tenemos cerca la clasificación y no podemos aflojar”, declaró el ex jugador del Atlante de México, quien además aseguró que tendrán en frente a uno de los mejores equipos de todo el fútbol venezolano.

Además de eso, "La Pulga" afirmó que se encuentran entre los ocho mejores equipos del torneo porque se lo merecen y eso les da la confianza para enfrentar lo que resta de torneo. "Sabemos que si queremos estar allí tenemos que tener el mayor compromiso y continuar con esas ganas de ganar para hacer protagonistas", finalizó el experimentado volante ofensivo.