Francesco Stifano: "Tras el empate, me quedo bastante molesto"

Francesco Stifano. Prensa Deportivo Táchira.

Clara está la ambición con la que Francesco Stifano arribó a uno de los equipos más reconocidos en el país y, como consecuencia de ello, obligados a ganar en cualquier escenario donde se presenten. Y es que a pesar de tener poco tiempo de trabajo con sus nuevos dirigidos, su inmensa aspiración es que se capte, lo más pronto posible, la metodología de juego que pretende instalar en el equipo tachirense.

“Creo que hay cosas por corregir, me quedo bastante molesto, el empate no nos puede dar gusto”, opinó. Las declaraciones de Stifano no son de extrañar, pues Deportivo Táchira se ubica en la última posición con boleto al octogonal, un punto por delante de sus dos más cercanos competidores, y en la siguiente jornada visitará a Mineros de Guayana, equipo que ocupa la segunda posición del Torneo Clausura 2017.

“Vamos a enfrentar un rival que viene muy bien, tenemos que ir a buscar los seis puntos en los duelos que vienen, pero sin desesperar”, añadió sobre su siguiente rival, penúltimo para Deportivo Táchira en el actual torneo, pues en la última jornada recibirá a Zulia FC en el Polideportivo de Pueblo Nuevo.

En referencia al empate contra los capitalinos, Stifano comentó que a pesar de las claras oportunidades de gol para el Aurinegro, no pudieron valerse de ello, “El primer tiempo tuvimos cinco o seis ocasiones de gol, no las pudimos aprovechar, en el segundo nos hacen un tanto con muy poco”.

Francesco Stifano aterrizó en la ciudad de San Cristóbal después de su exitosa etapa en el Zamora FC, institución donde en múltiples ocasiones se coronó campeón y obtuvo el mayor reconocimiento dentro del fútbol venezolano. En esta oportunidad, tendrá que aplicar sus ideas en un conjunto que no atraviesa sus mejores tiempos, luego de la salida del entrenador colombiano Santiago “Sachi” Escobar.