Baldivieso: "Ganar, ganar y ganar. Hasta aquí hemos sido los mejores y de aquí en más puede pasar cualquier cosa"

El Carabobo FC finalizó su participación en la ronda regular del Torneo Clausura 2017 del Fútbol Profesional Venezolano, con empate a un gol ante Metropolitanos. Ahora, el conjunto granate enfrentará al Caracas FC de Noel Sanvicente en los cuartos de final de la Liguilla.

Julio Cesar Baldivieso, entrenador de la franquicia carabobeña ofreció declaraciones en zona mixta con respecto a su rival, y lo llenó de mérito, pero a su vez dejó claro que sus dirigidos están a la altura y pelearán por la clasificación.

Sobre lo mostrado en el transcurso de la competencia, el boliviano aseveró que “el torneo ha sido espectacular, ha sido muy bueno. En todo caso tuvimos muchas bajas. Estoy muy tranquilo y muy contento. Estoy agradecido con los jugadores, con la hinchada, la dirigencia que me han dado la oportunidad de trabajar. Creo que el trabajo no ha sido malo, pero aquí empieza la etapa más importante. Esperamos poder pasar un rival muy difícil que sabe de estos torneos, es un equipo grande, pero confío en el trabajo que estamos haciendo y en el hambre de goles que tienen los futbolistas del Carabobo”.

El Carabobo FC lleva tiempo peleando para poder trascender en la liguilla, sin embargo, siempre termina transcurriendo algo en su contra… más allá de eso, el “Emperador” no vería como “fracaso” quedar fuera nuevamente. “No sé si llamarlo fracaso, pero sería decepcionante. Hemos clasificado a la copa libertadores dos fechas antes y creo que estadísticamente hemos sido el mejor equipo en todo el año. Pero está claro que este torneo no premia al mejor, si no, hubiésemos sido campeones nosotros. Sí me encantaría lograr algo con el equipo más allá de haber clasificado a la Libertadores que es un respiro para nosotros, es un respiro deportivo y económico para cualquier institución de Venezuela y Sudamérica, entonces creo que algo de bueno hemos logrado hasta ahora”, agregó el boliviano.

Ante el enfrentamiento con el Caracas FC en los cuartos de final, el estratega andino lo calificó de “lindo”, y agregó que será “un reto difícil, un reto duro y complicado”, pero que aun así confía en sus jugadores y todo el trabajo que viene realizando el equipo completo en conjunto. Además, Baldivieso acotó que los próximos serán partidos interesantes de ver y reiteró los atributos positivos con los que cuenta el cuadro capital.

Asimismo, el que en su momento fuera jugador del Caracas consideró que son muchos los factores que hay que tomar en cuenta para que el Carabobo no pase por las mismas incidencias de las dos liguillas pasadas y afirmó que sus dirigidos van a dar mucha pelea en estas eliminatorias. Por la misma vía adelantó que va a tratar de cambiar algunos factores importantes para darle un “plus distinto al equipo”.

El Carabobo arrastra ciertas bajas debido a lesiones como Richard Badillo y Alejandro Fuenmayor, entre otros. “Tenemos algunas lesiones que pueden disminuir al equipo, pero en todo caso hoy he visto muchas ganas, mucha Juventus… y eso es bueno, creo que le Carabobo tiene mucho potencial en inferiores para poder seguir adelante”, analizó. Y ante las posibles bajas de Bández y Bello por las expulsiones directas recibidas en Barinas, el estratega resaltó que “si no juegan, hay jugadores que pueden suplir. La gran virtud que tiene el Carabobo y los jugadores es que pueden jugar hasta tres sistemas distintos en un mismo partido, entonces no me preocupa”.

“Ganar, ganar y ganar. Hasta aquí hemos sido los mejores y de aquí en más puede pasar cualquier cosa como paso en la anterior temporada. Entonces hay que mentalizarse mucho, hay que ganar y llegar más arriba, pero puede acontecer de todo. En el fútbol puede pasar cualquier cosa, entonces trataremos de trabajar de la mejor forma posible, poner al equipo más competitivo y en lo personal no equivocarme de sistema para jugar contra un grande de Venezuela -Caracas-”, finalizó el entrenador.