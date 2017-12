Rolando Escobar: "Seguiré trabajando para que me tomen en cuenta para el Mundial”

Google Plus

FOTO: Prensa Mineros de Guayana

El pasado día jueves Rolando Escobar dio declaraciones a Ticket VIP sobre la final que ganó junto a Mineros de Guayana ante el Zamora FC 4 a 3 dejando en el global a favor de los 'negriazules' de 5 por 4.

La ida terminó con empate a uno entre ambas escuadras en el Estadio Agustín Tovar "La Carolina" de Barinas con gol de Uribe al (54') y de Ortíz al final del compromiso que marcó un antes y un después en las aspiraciones por el campeonato para los dirigidos por Juan Tolisano.

La vuelta sería en el Centro Total de Entretenimiento Cachamay donde Mineros comenzó con buen pié gracias al gol de Rolando Escobar (14'), media hora ampliarían la ventaja por medio del 'avioncito' Richard Blanco; en el segundo tiempo los locales siguieron con el doblete de Charles Ortíz, mientras que Zamora pese a la abultada diferencia intentó hacer una épica remontada con Uribe y el par de anotaciones de Rodolfo Marcano, pero que al final serían insuficientes para que así Mineros de Guayana quedase Campeón de la Copa Venezuela 2017.

El panameño no quiso dar opiniones en cuanto a los posibles rivales de Panamá para el Mundial de Rusia. “No tengo preferencias por un rival, mañana (hoy) todo estará en las manos de Dios. Nosotros iremos a Rusia a dar lo mejor por nuestro país”, aclaró.

Tiene claro que su meta es quedar entre los seleccionados para la máxima cita mundialista. “Seguiré trabajando fuerte para que el profe Bolillo me tome en cuenta para el Mundial”, aseveró.

“Es un orgullo representar a mi país (Panamá) y vestir la camiseta es algo especial. No tengo palabras para describir lo que se siente estar en el mundial y mañana (hoy) vernos en los bombos del sorteo”, sentenció.

Destacó la actuación de los dirigidos por José Alí Cañas. “El Zamora hizo un buen partido, es un equipo aguerrido y espero que sigan trabajando fuerte. Están para grandes cosas”, puntualizó.

También dejó claro que ya pasaron la página y buscarán el doblete cuando se enfrenten al Deportivo Lara. “Ayer nos afectó un poco el cansancio pero pudimos mantener la ventaja para obtener el título. No hemos tenido tiempo para celebrar, ya estamos enfocados en la final del torneo clausura frente al Lara”

“Realmente me siento un venezolano más, desde el 2007 cuando el fútbol venezolano me abrió las puertas me han tratado muy bien. Este título en lo personal es algo especial debido a la lesión que sufrí y volver a las canchas con un título es algo increíble. Agradecido con Dios”, finalizó.