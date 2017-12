José Hernández será compañero de Josef Martínez en el Atlanta United

El Caracas FC y el Atlanta United hicieron oficial la venta del lateral izquierdo de la selección nacional José Hernández al equipo que milita en la Major League Soccer de los Estados Unidos, en una negociación en conjunto con la agencia Secasports que representa al futbolista, equipo dirige el argentino Gerardo "Tata" Martino y en el cual milita su compañero de selección Josef Martínez.

Hernández debutó en el año 2014 en la primera división de Venezuela con la camiseta de "Los Rojos del Ávila" y desde ahí disputó 25 compromisos en la máxima categoría del fútbol venezolano. En esta campaña logró disputar 14 encuentros en el primer equipo del Caracas FC, logrando llegar a la final del torneo apertura que terminaron perdiendo ante el Monagas SC.

Además de eso, en este mismo año disputó con la Selección Nacional de Venezuela Sub-20 el sudamericano de la categoría en Ecuador, en el que consiguieron el tercer puesto y un cupo para el Mundial que se disputó en Corea del Sur, torneo en el que la Vinotinto alcanzó el subcampeonato y Hernández tuvo un rol importante en la defensa del equipo dirigido por Rafael Dudamel. Ya en el año 2013 había sido parte de la selección sub-17 venezolana que participó en el Mundial de ese mismo año.

El vicepresidente de los "5 Stripes", Carlos Bocanegra, declaró que consideran al ex jugadores del Caracas FC como uno de los talentosos jóvenes defensores de Sudámerica y que están "muy contentos de que se haya comprometido a desarrollar su fútbol con nuestro club". Además, el directivo expresó que Hernández es un agresivo defensor en el mano a mano y que además tiene la capacidad de involucrarse en labores ofensivas con el equipo.

