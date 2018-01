Facundo Moreira será el nuevo refuerzo del Caracas FC para 2018

Google Plus

Foto: Prensa Metropolitanos FC

Luego del retiro deportivo de Miguel Mea Vitali para hacerse cargo de la gerencia deportiva del club, en el Caracas FC se abrió una vacante en el puesto de mediocentro defensivo y para reforzar la posición ficharon al uruguayo Facundo Moreira, futbolista que viene de destacarse en el pasado torneo clausura 2017 con Metropolitanos FC y fue fundamental en la salvación del equipo.

Moreira llegará a la capital del país el tres de enero y adelantó, en declaraciones al Diario Líder, que no dudó en decir que sí a los "Rojos del Ávila" porque "es un grande del país, el equipo más ganador de Venezuela, igual su técnico". Además Moreira aseguró que está deseoso de llegar para conocer a sus compañeros y ser parte del club.

El mediocentro argentino también consideró que su paso por Metropolitanos FC le abrió las puertas de un equipo más grande. "Contento porque llegué a un equipo que estaba complicado en la tabla y cuando me incorporé me dijeron que la prioridad era salvar la categoría, y eso lo logramos", expresó, al mismo tiempo que admitió que se quedó con la espina guardada de no haber avanzado a la liguilla en el torneo clausura.

Por otro lado, el ex jugador de Cerro en su país, aseguró que los objetivos con el Caracas FC cambian en gran manera con respecto a Metropolitanos. "Los clubes grandes siempre están obligados a ganar. Ya saldré de aquí, de Uruguay, con esa mentalidad, de que tengo que aportar para ser campeones, para que Caracas vuelva a ganar un título”, dijo.

Para finalizar su charla con Líder, Moreira analizó el enfrentamiento del Caracas FC ante Everton de Chile como una llave muy dura. Seguro será una llave muy dura. "Con Cerro, en la Libertadores, también nos tocó un chileno, Unión Española”, cerró.