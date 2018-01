Juan Falcón se vestirá de rojinegro

Google Plus

Foto: Prensa Deportivo Lara

El Deportivo Lara, reciente campeón del torneo clausura 2017, empieza a mover sus fichas pensando en la temporada 2017, donde disputará la primera división de Venezuela y la Copa Libertadores, y hoy hizo oficial la contratación de Juan Falcón, delantero proveniente del Zamora FC e internacional con la selección nacional de Venezuela.

Falcón viene de un 2017 en el que no rindió como de él se acostumbra y más al vestir la camiseta del Zamora FC, club donde tuvo su mejor momento en su carrera. Llegó como refuerzo de la "Furia Llanera" para el torneo apertura y la fase de grupos de la Copa Libertadores, sin embargo tan sólo pudo disputar 11 partidos y anotar cinco tantos con lo que no pudo ayudar mucho al equipo, aquejado por las lesiones. Además, para el torneo clausura vio acción en dos encuentros y firmó una diana.

La rúbrica del ex jugador del Metz de Francia con la institución larense es de un año y al firmar expresó que está muy motivado de haber llegado al club. "Agradecido con la junta directiva por la oportunidad que me están dando, llegar y pertenecer a esta institución es importante", dijo el ex Independiente Sante Fe.

El delantero de 28 años expresó que el gran torneo que hizo Lara en el clausura 2017, siendo campeón, lo motivó para decantarse por esta institución. "Lo que va a afrontar con la Copa Libertadores, esas cosas motivan a cualquier jugador, espero que con la ayuda, la constancia, el trabajo se puedan cosechar buenos frutos", aseguró.

Por otro lado, Falcón señaló que ya conoce al cuerpo técnico que conforman Leo González y Pedro Vera pues coincidió con ellos en su etapa como jugador de Trujillanos FC. "En aquella época era muy inmaduro, más joven, he venido evolucionando a lo largo de mi carrera, soy un jugador más de área, donde mi fuerte es estar ahí", aseguró.