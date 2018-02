Francesco Stifano: "Todo se hace bien, pero siempre faltan detalles para ganar"

Google Plus

El director técnico del Deportivo Táchira FC, Francesco Stifano, rindió declaraciones finalizado el encuentro ante Deportivo Lara, explicando a fondo el balance general de sus dirigidos hasta el día de hoy. De igual forma habló de lo que será la próxima jornada del Torneo Apertura, donde estarán visitando a Monagas S.C. en el estadio Monumental de Maturín este 23 de febrero.

“Ante Lara tuvimos varias oportunidades de abrir el marcador, y bueno problemas de definición que vienen pasando y debemos tener esa última determinación en los pases”, aseguro el DT aurinegro.

De momento, el club aurinegro espera recobrar su mejor etapa futbolística y efectividad en la definición, para así plantarse de frente a los rivales con mucha más confianza y convicción. Hoy por hoy el conjunto tachirense está necesitado de sumar puntos tanto en casa como de visitante para afianzarse en la tabla del torneo local.

“Los muchachos siguen en deuda en el ataque, hay que tener sobriedad sobre esto, de local ya hemos perdido cuatro puntos, esa es la realidad, no es que ganamos dos puntos, todo se hace bien, pero siempre faltan detalles para ganar”, detalló Stifano.

Actualmente la plantilla principal posee la suficiente experiencia para afrontar los partidos ante los demás conjuntos nacionales, y a pesar de que la arquería aún se mantiene imbatida, los problemas en ataque cada vez son más preocupantes.

“La efectividad en defensa es cada día mejor, aunque adelante las cosas no salen, entrenamos dos veces a la semana y de verdad que no terminamos de descifrarlo, no se puede pensar en los errores, hay que corregir”, apuntó el estratega.

Los atigrados se encuentran enfocados en su visita a Maturín, donde esperan cumplir el cometido de anotar y vencer al actual campeón del fútbol nacional, lo que figuraría como un excelente paso que a su vez proporcionaría tranquilidad tanto al plantel como a la afición tachirense.