Inició el Campeonato Estadal categoría Infantil AA de AsoAragua

En la mañana de hoy arrancó el Campeonato Estadal Categoría Infantil AA (11-12 años) de la Asociación de Béisbol del Estado Aragua (AsoAragua) ente adscrito a la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol). Evento desarrollado en el estadio IPSFA de Maracay, sede de la Academia AQ Sports Agency (quien es el patrocinante del torneo) y de la Escuela de Béisbol Menor Aguiluchos. La jornada inaugural comenzó con el desfile de todos los equipos que dicen presente en el campeonato, seguidamente palabras de los miembros de AsoAragua y luego del presidente de la Liga INCE, Juan Carlos Cardozo y finalizó con el presidente de AQ Sports Agency, Alexis Quiroz. De igual forma, se le rindió homenaje al Sr. Luis Herrera Moreno (Presidente del Consejo de Honor de Liga INCE), quien ha sido un pilar directivo en el béisbol menor de la entidad para luego culminar con la elección de las madrinas.

Los equipos que buscarán el campeonato son: Liga INCE (A y B), Las Mercedes, MBI, Linares, Municipal (A y B), Libertador, Lisuca, Cagua, Revenga, Mariño, Bolívar, Lamas, Santos Michelena, Gigantes y Lisur. Alrededor de más de 250 peloteros participan en este torneo.

Así mismo, este Estadal se estará efectuando en distintos escenarios deportivos del estado Aragua; IPSFA como sede principal, Independencia, Palomares y Natividad Patiño. Es importante mencionar que este campeonato culminará el próximo sábado con la Gran Final en el estadio del IPSFA.

Encuentros

En el día inaugural estuvieron pautados los siguientes encuentros:

IPSFA A: MBI (0) vs Liga INCE "A” (10) / Liga INCE “B” (9) vs Las Mercedes (4) / Linares (2) vs Municipal “A” (3). En el IPSFA B: Bolívar (7) vs Revenga (10), Santos Michelena (0) vs Lisuca (10), Lisur (2) vs P.L. Cagua (4). Mientras que en Independencia: Municipal “B” (6) vs Libertador (5) / Lamas (0) vs Mariño (10).

En todas las redes sociales tanto de @AsoAragua, @Fevebeisbol, @FotoSportGroup y @LigaINCE se estará colocando más información para todo el público, así como también fotos, videos, resultados e informaciones de los momentos más interesantes del campeonato.