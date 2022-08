Andrés Lillini destacó debut de Dani Alves

El cuadro del Club Universidad dejó dudas en su accionar al no poder ganar el encuentro que terminó empatado ante Mazatlán, pues las oportunidades llegaron en grandes cantidades a los del Pedregal. Ante esa situación, Andrés Lillini,, técnico argentino expresó así su sentir.

Pumas sigue invicto en el presente torneo tras empatar ante el cuadro de Monterrey en la cancha del Estadio Olímpico Universitario que registró una excelente entrada para ver el debut de Dani Alves. Para el técnico auriazul el aporte que da el experimentado jugador fue fundamental para poder conseguir la reacción dentro de la cancha.

"Rescato muchísimo la personalidad del futbolista. Dani Alves, los últimos 15 minutos lo sintió por el tema de la altura pero lo hizo bastante bien. Será todo partido de adaptación. A la gente no tengo nada de decirle. Lo que nos amarga es no darle un triunfo como queremos. Sabíamos que era un partido de pocos laterales. Funcionó bastante bien con Pablo y Leo junto con Alves"

Ante los cuestionamientos acerca de la presión que tiene el cuadro de Pumas de estar en los primeros puestos de la tabla general, Lillini fue tajante argumentando lo siguiente ante los medios de comunicación: "La presión existe siempre porqué es un equipo grande y debemos de ser campeones por la plantilla que queremos. Dani quiere un trato igualitario, no quiere privilegios. Lo que tiene Dani es jerarquía. Cuida mucho los detalles. Anticipa muchas cosas tácticamente porque su experiencia tiene una lectura diferente. Para mi el privilegio de aprender, de escucharlo", aseveró el estratega.

El torneó ya está encaminado a la segunda parte, por lo que Pumas buscará no seguir perdiendo unidades que lo ayuden estar en los primeros cuatro equipos que son los que califican de manera directa:

"He aprendido muchísimas cosas, he sumado muchísima experiencia. Nos hicimos mejor como cuerpo técnico. Tener la posibilidad de estos jugadores como Salvio o Alves. Ayuda a todos porque la experiencia no se compra. Yo creo que nos vamos acercando a ser campeones. Lo primero es llegar a la liguilla. Me duele muchísimo los dos punto de León y de este partido. Estaríamos en el primer pelotón. Tengo la tranquilidad de que el grupo avala la idea", concluyó Lillini.