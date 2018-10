La Fuerza Verde blanquea en casa.

Juego totalmente opuesto al primero de la serie donde Los Mochis ganó (3-2) en auténtico duelo de pitcheo definido hasta la última entrada. Pero para la noche del miércoles el equipo sinaloense lució a la ofensiva y defensiva teniendo victoria contundente de (8-0) contra los tapatíos. Con esta victoria de Cañeros los hace subir en el standing a falta de solo cinco juegos para que finalicé la primera vuelta y Charros cada vez se queda estancado en el sexto escalafón.

El segundo inning fue cuando el equipo de Cañeros de Los Mochis abrió el marcador y de gran manera para que Tyler Alexander abridor de Jalisco tuviera una muy mala noche en la lomita. Empezaron a llegar las carreras para el equipo local con imparable de Rodolfo Amador y traer la de la quiniela en los spikes de Linares. Se llenaron las bases para el equipo mochiteco y gracias al titubeo de Alexander, dio base por bolas a Valle para que Saúl Soto entrará 'de caballito'.

Siguió la entrada número dos para que siguieran extendiendo la ventaja el equipo local. Juan Carlos Gamboa dio hit para dos bases llevando a la registradora a Jake Fox y Rodolfo Amador, vaciando las bases. Después de haber recibido estas cuatro carreras salió del juego el lanzador de Jalisco. Pero esto no impidió que hubiera una rayita más por fly de sacrificio de Isaac Rodríguez anotando Sebastián Valle. Con esto culminó la gran ofensiva de Los Mochis apenas en el segundo asalto ya con una ventaja de cinco carreras.

Durante dos diferentes innings la ofensiva de Charros tuvo hombres a noventa pies de anotar pero no pudo llegar el bateo oportuno para que rompieran el cero, además de combinarse con una gran apertura de Luis Niebla por cinco entradas dejando sin la posibilidad de anotar a la visita. Y a pesar de ya no tener bajas en la alineación titular, los bateadores de poder jaliscienses no pudieron reaccionar.

Para la segunda parte del juego, en la quinta y sexta la 'Fuerza Verde' aumentó su ventaja para que el relevo en el pitcheo tuviera mayor tranquilidad. En el quinto, Leandro Castro pegó Home Run sencillo al izquierdo y los lanzadores visitantes seguían sin poder dominar a los bateadores. Para el final del segundo tercio, un golpe a J.C. Linares del pitcher le dio de nueva cuenta carrera sin pegar hit a Los Mochis con Isaac Rodríguez anotando.

Terminó la fiesta de carreras en el Emilio Ibarra Almada en la octava justamente con la carrera número ocho para el equipo sinaloenses. Jesús Arredondo se voló la calle al derecho y sin hombres en los senderos puso de pie a la afición de los 'Cañeros'.

Los número finales otorgaron la victoria en el pitcheo a Luis Niebla (2-2, ERA: 3.04) que dominó el poder de los bateadores de Jalisco por cinco entradas. La derrota cayó para Tyler Alexander (2-2, ERA: 5.95) que se había mostrado dominante en las aperturas anteriores que había tenido en la Liga Mexicana de Béisbol. La serie culmina este jueves en punto de las 20:30 hrs donde Jalisco intentará rescatar un juego en esta serie de visitante para aspirar a un mejor lugar en el standing.

Boxscore del juego