Obregón gana maratónico duelo ante Jalisco

La mesa estaba servida para que el equipo azul se pudiera levantar de la mala racha de cuatro juegos seguidos con derrota gracias al cambio de manager con Edgar González tomando un nuevo aire los de Jalisco. Pero los de la tribu anotaron cinco carreras en la doceava para que obtuvieran obtuvieran el primer juego en su posible última visita del año a tierras tapatías.

A pesar de que Jalisco presentaba al abridor que mejor se ha mostrado en toda la temporada, Daniel Guerrero, el poder con los maderos de los Yaquis de CD Obregón lo mostraron al inicio del juego y con su segundo hombre al bat abrieron la pizarra. Olmo Rosario recibió el envío de Guerrero para mandarlo fuera del terreno entre jardín izquierdo y central para que con Home Run pusieran la de la quiniela.

Pero esta carrera que anotó la visita, le sirvió de poco al equipo sonorense ya que en la baja del primer episodio los Charros de Jalisco respondieron con la misma cuchara para tomar la ventaja en el partido. ‘Cacao’ tuvo su primer turno al bat, respondiendo con cuadrangular de dos carreras mandando la bola atrás de la barda central del Panamericano impulsando a Manny Rodríguez y el marcador fuera (2-1).

Seguía el tira y daca entre los dos equipos y se emparejaron los cartones en el segundo capítulo con sencillo del ‘Chapis’ Valencia hacia el territorio defendido por el Mosco Arredondo y anotaba el excharro Leo Heras. Entrada posterior los Yaquis retomaron la ventaja perdida en el primer capítulo gracias a un error de Eric Aguilera cuando dio batazo Heras y se fue hasta la tercera para que anotara Max Ramírez.

Después de un tercio de juego en donde fue dominio absoluto del centro del diamante y dejaron en cero el boxscore ambas novenas, llegó la cabalística séptima entrada de producción en primera instancia para Ciudad Obregón. Siendo Max Ramírez otra vez con sencillo al derecho que daba la cuarta carrera para la visita en los spikes de Olmo Rosario.

Tocó el turno para los Charros en el Lucky Seven y lo aprovecharon no como ellos hubieran esperado porque solo pudieron empatar la pizarra. Primero pegó el capitán Manny Rodríguez con elevado de sacrificio y de tercera a home llegara Carlos Figueroa. Dos turnos después, aún en la parte fuerte del lineup fue la oportunidad para Amadeo Zazueta, el parador en corto no desaprovechó e impulso la del empate con un rodado por la parte izquierda y anotaba Agustín Murillo la cuarta carrera del juego.

Lo cerrado que iba el encuentro, obligó a entradas extras en el parque de Zapopan y se extendió hasta la doceavo donde los visitantes concretaron el rally de la victoria. Max Ramírez volvió a responder por tercera vez en la noche con solitario vuelacerca para el izquierdo anotando Adduci. Después de esto, siguió el relevo de capa caída por Luis Iván Rodríguez y le volvieron a pegar otro palo de vuelta entera; José Felix mandó su cuadrangular al izquierdo anotando Contreras y Valencia.

Boxscore del juego