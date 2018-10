Inicia Toros de Tijuana juegos de pretemporada con victoria

En un duelo disputado en el Kino Veterans Memorial de Tucson, Arizona, Toros de Tijuana venció 15-2 al subcampeón coreano NC Dinos, en el primero de 14 encuentros de pretemporada que disputarán los Toros el estado fronterizo de los Estados Unidos.

El manager Pedro Meré no guardó sus cartas y alineó a jugadores titulares, el line up lo conformaron José Guadalupe Chávez (SS), Isaac Rodríguez (2B), Dustin Martin (RF), Cyle Hankerd (DH), Corey Brown (CF), Jorge Cantú (1B), Juan Apodaca (C), Oscar Robles (3B) y Roberto López (LF). El lanzador abridor fue Derrick Miramontes.

Actuación destacada de Cyle Hankerd, quien en su primer turno conectó doblete que trajo dos carreras al plato, ayudando a la causa de los Toros que hicieron seis carreras en la primera entrada. Más adelante en el juego, Dustin Martin y Jiovanni Mier conectaron cuadrangular cada uno, los únicos en el juego. Juan Apodaca terminó con cuatro carreras impulsadas.

NC Dinos anotaron dos carreras en el juego, una en la parte alta de la séptima entrada y la otra en la octava. El relevista Benino Pruneda fue el pitcher ganador del encuentro.

Boxscore 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E NC Dinos 0 0 0 0 0 0 1 1 x 2 7 0 Toros de Tijuana 6 1 1 2 2 3 0 x x 15 15 0

El próximo enfrentamiento de los Toros de Tijuana será el jueves 9 de marzo, cuando se enfrenten al equipo de Pima Comunity College a las 11:00 hora local (12:00 hora de México) en el mismo inmueble en Tucson.

El cuepor técnico comandado por Pedro Meré observa muy de cerca a los jugadores y escojerá a los que mejor función les vea en el equipo, ya que de los casi 50 peloteros que están en el Spring Trainning, tendrá que elegir 26 para el roster oficial de la Liga Mexicana de Beisbol.