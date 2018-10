Resultado y Vídeos del México 11-9 Venezuela en Clásico Mundial de Beisbol 2017

Gracias por acompañarnos en la retransmisión del juego, para más información acerca de este partido y del Clásico Mundial de Béisbol consulte VAVEL.com.

OFICIAL | México protestará la decisión

OFICIAL | La MLB acaba de rectificar y confirma que Venezuela jugará el repechaje contra Italia hoy a las 19:00 hora mexicana.

La transmisión del Venezuela - Italia podrás seguirla como siempre en vivo, en VAVEL. Le esperamos.

Aquí puedes ver el partido Mexico vs Venezuela de ayer entero

El manager mexicano asegura que la regla es clara y que México debe clasificar al juego de repechaje.

Nos avisaron antes del juego que si ganamos por 2, pasábamos.

We were told before the game if we win by two, we play tomorrow.