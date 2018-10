Resultado y videos del Holanda 3-4 Puerto Rico en Clásico Mundial de Beisbol 2017

Gracias por acompañarnos en la retransmisión del juego, para más información del Clásico Mundial de Béisbol consulte VAVEL.com

Eddie Rosario y Puerto Rico dejaron en el terreno a Holanda con este elevado de sacrificio en la undécima entrada.

Fue hasta la quinta entrada cuando vino el empate neerlandés via doblete de Shawn Zarraga.

TJ Rivera adelantó a los boricuas con bambinazo a jardín izquierdo en el segundo inning.

Pero Carlos Correa empató el encuentro en la parte baja de la misma entrada.

El marcador se abrió con este cuadrangular de Wladimir Balentein con corredor en base en la primera entrada.

Sufrida victoria de los boricuas que jugarán la final ante el ganador de Estados Unidos vs Japón mañana.

11B. EDDIE ROSARIO CON ELEVADO DE SACRIFICIO TRAE A CORREA AL PLATO. PUERTO RICO GANA Y AVANZA A LA GRAN FINAL.

11B. Javier Báez recibe boleto intencional. Bases llenas.

11B. Toque de pelota de Yadier Molina avanza a los corredores. Uno fuera.

11B. Hernández corre por primera, Correa por segunda para Puerto Rico, no hay outs.

11A. DOBLE MATANZA de Puerto Rico para el segundo y tercer out. Seguimos empatados.

11A. Yurendell de Caster recibe pasaporte internacional. Bases llenas para Holanda.

11A. Van der Meer toca la pelota, avanzan los corredores y hay un out.

11A. Schoop corre por primera. Balentein por segunda. Sin outs.

Recordar que a partir de la 11ra entrada, los equipos inician bateando con corredores en primera y segunda.

10B. Kiké Hernández retirado con elevado al central. Tres outs.

10B. Carlos Correa batea para doble play y elimina la amenaza boricua. dos outs.

10B. Francisco Lindor llega a primera con sencillo. La potencial carrera de la victoria para Puerto Rico.

Entra Loek Van Mil a lanzar por Holanda.

10A. Ponche también para Jonathan Schoop. Tres outs, los tres por la vía del ponche.

10A. Ponche a Wladimir Balentein. Ganó el pitcher boricua, dos outs.

Dimes y diretes entre Díaz y Balentein después de un lanzamiento cerca de la cabeza, las bancas quedaron semi vacías. Advertencia para ambos dugouts por parte del ampayer.

10A. Jurickson Profar se poncha con bat flip. Hay un out.

Edwin Díaz a lanzar por Puerto Rico en la décima.

El primer finalista se definirá en EXTRAINNINGS.

9B. Ángel Pagán roletea al segunda base para el tercer out.

9B. Ponche también para Reymond Fuentes. Dos outs.

9B. TJ Rivera se va por la via del ponche. Un out.

El local Kenley Jansen viene a lanzar la novena por Holanda.

9A. Otro jugadón defensivo de Javier Báez, saca out en segunda y completa el doble play con gran jugada del primera base. Tres outs.

9A. Andrelton Simmons pega hit por el jardín central.

9A. Kailen Sams retirado por la via 43 con bat roto. Un out.

8B. Eddie Rosario retirado con elevado al central. Ocho completas, se viene un cierre de locos.

8B. Javier Báez retirado por la via del ponche. Hay dos outs.

8B. Pésimo toque de pelota de Yadier Molina. Un out.

Kiké Hernández viene a correr como emergente por Beltrán.

8B. Carlos Beltrán conecta hit con podridito al derecho. La potencial carrera de la ventaja en base para Puerto Rico sin outs.

La asistencia en Dodger Stadium: 24,865 espectadores. Se supera el millón de asistentes al WBC 2017, cifra más alta en la historia del torneo.

8A. Excelente jugada de Baez a la defensiva, pone fuera a deCaster y luego asiste en primera para completar el doble play.

Termina la labor de Alex Claudio, viene Joseph Colón a lanzar.

8A. Yurendell de Caster conecta un buen batazo de hit al campo contrario.

8A. Shawn Zarraga retirado del seis al tres. Un out.

La tensión incrementa con cada lanzamiento...

7B. Carlos Correa retirado con rola al short. Tres outs.

7B. Francisco Lindor con infield hit.

7B. Ángel Pagán retirado por la via 53. Dos fuera.

7B. Reymond Fuentes se va ponchado. Un out.

Cambio de lanzador por Holanda, entra Tom Stuifbergen a lanzar.

7A. Jonathan Schoop retirado por la via 53. Tres outs y ahora a estirar las piernas.

7A. Wladimir Balentein pega de hit al derecho y prolonga la entrada.

7A. Jurickson Profar batea rodado para doble play. Hay dos outs.

Cambio de lanzador, salió Joe Jiménez y entra Alex Claudio, quien ya tenía rato calentando en el bullpen.

7A. Xander Bogaerts conecta imparable.

Se fue Héctor Santiago, viene Joe Jiménez a lanzar

6B. TJ Rivera retirado por la via 63. Primera vez que la ofensiva boricua es retirada en orden. Seis completas.

6B. Eddie Rosario retirado con elevado al izquierdo. Dos outs.

6B. Javier Báez retirado del cinco al tres. Uno fuera.

6A. Xander Bogaerts roletea para bola ocupada. Simmons fuera en segunda base, tres outs.

6A. Andrelton Simmons negocia pasaporte después de estar 0-2 abajo.

6A. Curt Smith retirado también por la via del ponche. Dos outs.

6A. Yurendell de Caster se va ponchado. Uno fuera.

En una semifinal, cada out importa y es motivo de festejo.

5B. Yadier Molina retirado con elevado al jardín derecho. Tres fuera.

5B. Carlos Beltrán se va ponchado, dos outs.

Cambio de lanzador, se va Jair Jurrjens entra Shairon Martis.

5B. Carlos Correa negocia pasaporte.

Se revisa la jugada por interferencia de Pagán sobre el shortstop. La desición se mantiene, hombre en primera y un out.

5B. Francisco Lindor batea para out forzado. Pagán fuera en segunda, un out.

5B. Ángel Pagán conecta sencillo.

Se revisa la jugada y se mantiene. tres outs.

5A. DOBLETE DE SHAWN ZARRAGA Y ANOTA BALENTEIN. Schoop es out en home. Se empató el juego a tres.

5A. Jonathan Schoop recibe base por bolas intencional.

5A. Wladimir Balentein pega doblete.

5A. Jurickson Profar retirado con roletazo a la primera base.

5A. Xander Bogaerts batea rola al tercera base. Un out

5A. Shawn Zarraga se poncha sin tirarle.

4B. Reymond Fuentes retirado por la ruta 43. Tres outs.

4B. TJ Rivera retirado con fly al segunda base.

La jugada se revisa, pero se mantiene.

DOBLE robo de base. Puerto Rico con corredores en posición anotadora.

4B. Eddie Rosario falla el toque y ponen fuera a Molina en tercera. Uno fuera.

4B. Javier Baez pega de hit por el central.

4B. Yadier Molina conecta sencillo.

4A. Xander Bogaerts batea para forzar out en segunda. Tres fuera.

La jugada se queda como está. Todos quietos y esto continúa.

Jugada en segunda base en revisión.

4A. Andrelton Simmons conecta hit con globito al territorio corto del derecho. Infield hit, dos en base y dos outs.

4A. Curt Smith negocia base por bolas.

4A. Yurendell de Caster es retirado con JUGADÓN A LA DEFENSIVA de Reymond Fuentes. Dos outs.

4A. Shawn Zarraga mira pasar el tecer strike. Uno fuera.

3B. Carlos Beltrán dominado con fly al izquierdo. Tres outs.

3B. Carlos Correa con imparable dentro del cuadro.

3B. Francisco Lindor se va por la via 63. Dos outs.

3B. Ángel Pagán retirado con elevado al central. Un out.

Cambio de lanzador por Holanda, Jair Jurrjens entra a reemplazar a Rick van der Hurk.

3A. Jonathan Schoop es retirado con ponche. Tres outs.

Se fue Jorge López, viene Héctor Santiago a lanzar por Puerto Rico.

3A. Wladimir Balentein recibe pasaporte intencional.

3A. Jurickson Profar se va por la via de la vergüenza, 3-1. Bogaerts a segunda, dos outs.

Se informa que van der Hurk no saldrá a lanzar la tercera entrada de Holanda por desición de su coach, al lanzador se le ve molesto en la caseta.

3A. Xander Bogaerts recibe base por bolas en cuatro lanzamientos.

3A. Andrelton Simmons se va ponchado. Un out.

2B. Reymond Fuentes se va ponchado. Tres outs.

2B. CUADRANGULAR SOLITARIO DE TJ RIVERA PARA DESPEGAR A PUERTO RICO. Los boricuas toman la delantera, 3-2.

2B. Eddie Rosario batea para doble play. Dos outs.

2B. Javier Báez conecta de hit al jardín izquierdo abriendo la segunda baja.

2A. Kalian Sams es dominado con elevado profundo al jardín izquierdo. Tres outs.

2A. Curt Smith conecta imparable al jardín derecho.

2A. Yurendell de Caster es víctima del guante de Correa, retirado por la ruta 53. Hay dos outs.

2A. Shawn Zarraga retirado con elevado al jardín izquierdo.

1B. Yadier Molina roletea para doble play. Tres outs y culmina el primer inning lleno de emociones.

1B. Carlos Beltrán conecta sencillo al jardín derecho.

1B. SE EMPATÓ EL JUEGO CON CUADRANGULAR DE CARLOS CORREA. Lindor llega festejando al plato y tenemos juego nuevo!

1B. Francisco Lindor conecta doblete.

1B. Ángel Pagán es retirado con rola al primera base. Un out.

1A. Jonathan Schoop es retirado por la ruta 43. Tres outs.

1A. ¡BOMBAZO DE WLADIMIR BALENTEIN POR TODO EL CENTRAL-IZQUIERDO! Anota Bogaerts y Holanda ya gana 2-0.

1A. Jurickson Profar conecta sencillo al derecho pero es puesto fuera con mal corrido de base. Bogaerts se movió a tercera. Dos outs.

1A. ¡Out en tercera! Andrelton Simmons fue atrapado en un pick-off y lo ponen fuera en tercera base. Un out.

1A. Xander Bogaerts es golpeado, amenaza tempranera de Holanda.

1A. Andrelton Simmons llega a primera con infield hit.

¡PLAYBALL EN DODGER STADIUM! Holanda y Puerto Rico por un pase a la final.

18:55. Ya en el terreno los jugadores de ambas naciones para la presentación de los equipos.

18:53. Puerto Rico alínea a esta novena buscando llegar nuevamente a la final: Ángel Pagan (LF), Francisco Lindor (SS), Carlos Correa (3B), Carlos Beltrán (DH), Yadier Molina (C), Javier Baez (2B), Eddie Rosario (RF), TJ Rivera (1B), Reymond Fuentes (CF).

18:50. El line-up que presenta el Reino de los Países Bajos: Andreton Simmons (SS), Xander Bogaerts (3B), Jurickson Profar (CF), Wladimir Balentein (RF), Jonathan Schoop (2B), Shawn Zarraga (C), Yurendell de Caster (1B), Curt Smith (DH), Kalian Sams (LF).

18:40. Presente la afición de Holanda en Dodger Stadium.

Netherlands fans in full orange. These two are studying abroad in Seattle and came to LA for WBC. pic.twitter.com/x3PXCLmlyA