Los Guindas le pegan a Navojoa en su casa

Mayos : Myers D. (8), Maxwell L., (7), Elizalde S. (9), Meneses J. (3), Mustelier R. (BD), Fuentes J. (5), Salas I. (6), Amezaga A. (4), Wilson A.(2). 2B: Myers (1, Kane); Elizalde, S 2 (2, Kane, Acosta, R). TB: Fuentes; Meneses; Salas, Is; Myers 4; Leon, M; Elizalde, S 5; Amezaga. RBI: Elizalde, S (2); Meneses 3 (3); Mustelier (3); Fuentes (2); Salas, Is (1).

Tomateros : Arozarena (7), Guerra (4), Castillo, Je (3), Latimore (BD), Vasquez, N (6), Rosa (6), Flores, F (2), Gonzalez, A (8) , Sanchez (9). HR: Rosa (1, 6th inning off Montes, 2 on, 2 out). TB: Castillo, Je; Flores, F; Arozarena; Sanchez, Al; Guerra; Rosa 5. RBI: Castillo, Je (2); Vasquez, N (2); Rosa 3 (3).