Lino Rivera: "Vamos a pelear por el campeonato"

Poco más de diez días en el equipo y Lino Rivera ya tiene en claro sus objetivos: pitcheo abridor y de relevo "al 100%", y que el bateo encuentre su ritmo. El nuevo manager de los Toros de Tijuana culminó su primera semana de actividades frente al club con récord 3-3.

"Estoy conociendo al plantel completo", dijo el boricua, y añadió: "Me siento contento por cómo he podido evaluar, ver a los muchachos, a quién le puedo sacar provecho. Veo un plantel muy bien y que mejorará a medida que pasen los días".

En el arranque de la Temporada de Otoño, la embestida fronteriza no ha podido utilizar a todos sus jugadores, Jorge Cantú sufrió una enfermedad que lo llevó al hospital, Maxwell León se golpeó en la cabeza y su "as", Carlos Hernández, tampoco ha visto actividad a causa de una lesión.

"Los jugadores (lesionados) van día a día, esperemos que estén listos para el martes, cosas del oficio", mencionó. A pesar de ello, platicó que el equipo se encuentra bien con los nuevos refuerzos, "tenemos buenos muchachos que llegaron, los Pérez (Fernando y Juan), Xorge Carrillo, vamos a estar bien".

"Esto es de "timing" y los días libres son lo apropiado, cuando los bateadores agarren ritmo, estarán muy bien"

Acerca de la fortaleza de los "bureles", Rivera explicó que el bullpen se ha visto sólido. "Los iniciadores casi no han llegado al quinto inning, queremos mejorar, pero el bullpen se ve sólido igual que los bateadores". Aunado a esto, el puertorriqueño amplió sus comentarios acerca del pitcheo. "Trabajar los brazos, son parques donde la pelota corre mucho, más en el norte. Que le pitcheo esté siempre al 100%, especialmente el relevo, si el pitcheo nos tiene en el juego, este equipo va a llegar bien y vamos a pelear por lo que queremos: el campeonato".

Con su amplia experiencia en el beisbol invernal, tanto de su natal Puerto Rico como de México, Rivera está dirigiriendo su primer campeonato reducido de verano, ya que había entrenado a equipos con el viejo formato de LMB.

El caribeño dio su punto de vista acerca de este nuevo formato en la pelota mexicana. "Es difícil, me he podido adaptar a las dos, al torneo largo y corto. A mí no me gusta, pero me tengo que aceptarla y hay que apoyar. Me toca la segunda mitad y no la primera, he visto elementos que no se sintieron cómodos en el primer torneo, pero no es excusa, vamos a hacer todo por ganar el segundo campeonato", finalizó.