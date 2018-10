El "Danny" Rodríguez está de regreso

La temporada 2017 de Héctor Daniel Rodríguez iba viento en popa con números espectaculares, incluso se quedó a dos outs de la perfección en una apertura, pero su campaña con los Tomateros se vio interrumpida por una lesión, misma que lo intervino quirúrgicamente meses después. Tras lanzar en el primero de la serie ante Cañeros de Los Mochis, el "Danny" dijo que la "prueba de fuego" fue superada.

"Me siento muy bien, creo que esa fue la prueba de fuego, el ver cómo mi brazo iba a reaccionar al día siguiente, ando más molido de lo habitual por los meses que tenía sin lanzar, pero es normal, poco a poco iré retomando el paso, ahora sí puedo decirte que el brazo está en óptimas condiciones", explicó el zurdo.

Rodríguez ha sido el "as" de los guindas en los últimos años y lo mostró en su primera apertura de la temporada, blanqueando a su rival por cuatro entradas de tres hits, un boleto y cuatro ponches en 64 lanzamientos en la victoria de Culiacán 6-1. Ante esto, el pitcher mencionó que sentía un poco de ansiedad previo a la apertura.

"No lo niego, tenía nervios, un poco de ansiedad de cómo me fuera a sentir antes del juego; aunque traté de no pensar mucho en eso, es inevitable no hacerlo después de todo lo que viví en los últimos ocho meses, pero después de la primera entrada agarré la confianza sin tratar de proteger mi brazo o de hacer modificaciones en mi movimiento", manifestó el culichi.

Fue en noviembre pasado cuando sufrió la lesión. Volvió para la postemporada y el club lo trabajó para que no realizara muchos lanzamientos, aunque en la Serie del Caribe las molestias fueron insoportables; semanas después tuvo que operarse, sacrificando la temporada de LMB con Saraperos de Saltillo.

Además de la rehabilitación y terapias que una operación conlleva, el trabajo de pretemporada con el equipo también rindió frutos. "Las cosas me salieron bien, los pitcheos y comandos estaban excelentes, no me esperaba que fuera a tirar así porque tenía muchos meses sin lanzar y eso me motivó aún más", puntualizó.

El lanzador de 33 años está a un ponche de igualar los 497 de Sid Monge en el tercer puesto de la organización de la capital sinaloense, detrás de los 687 abanicados de Vicente "Huevo" Romo y 726 de Horacio "Ejote" Piña. "Me pone contento saber que estoy haciendo historia con Tomateros, por supuesto que también me obliga a seguir esforzándome para dar el máximo en cada salida", finalizó.