Jalisco con dramatismo se queda con la serie en el Teodoro Mariscal

Ya con el público de regreso al recinto del Teodoro Mariscal, los Venados no pudieron salir con la victoria. Charros de Jalisco explotó con el bat en el segundo de la serie para asegurar el enfrentamiento ante Mazatlán, aprovechando de una buena salida del zurdo Marco Tovar y un rally de cuatro carreras en la sexta entrada. Pero, el relevo falló en claves momento, para que la ventaja que tuvieron, fuera reducida a solo una carrera; aunque pudieron conservar la victoria.

Pegada jalisiciense desde el inicio

Los Charros no se tocaron el corazón y desde la primera entrada fueron certeros para tomar la ventaja en el juego. Amadeo Zazueta fue el primero en poner en movimiento en marcador con panorámico Home Run entre el jardín izquierdo y central para ponerle número a la visita.

Está ventaja corta, la pudieron ampliar al siguiente episodio para darle la tranquilidad suficiente a su serpentinero abridor. Ahí se encargó de responder Daniel Robertson con el madero, imparable del outfielder remolcó a Cody Decker para iniciar con el pie derecho su presentación con Charros. Apareció de nueva cuenta Amadeo Zazueta para producir su segunda carrera en el Teodoro Mariscal, está vez con elevado de sacrificio trajo la rayita.

Poca reacción

Fue hasta la cuarta manga que los Venados de Mazatlán pudieron resolver el acertijo de lanzamientos que tenía Marco Tovar en la lomita rival. Y está única carrera que recibió en el juego el zurdo, fue con un rodado de out por parte de Asael Sánchez que le permitió anotar a Jorge Vázquez y descontar en el partido.

Jalisco encamina la victoria en la sexta

La llave para amarrar el triunfo de los tapatíos fue en el cierre del segundo tercio, cuando cayeron 5 carreras. Todo lo inició el catcher Gabriel Gutiérrez que conectó solitario cuadrangular para el jardín izquierdo. A partir de aquí se descontroló el relevo de los astados para caer las consiguientes 4 rayitas.

Siguió la gran noche de Amadeo Zazueta y con sencillo al derecho llevó dos hombres más hacia la registradora para separarse aún más en el encuentro. Para cerrar con el racimo de carreras, Manny Rodríguez con elevado de sacrificio en dirección a Kenny Wilson, provocó la anotación de Zazueta.

Aprieta Mazatlán en la recta final

Fue en la séptima entrada, cuando los 'puerteños' pudieron volver a anotar, ahora ya bateando contra el relevista José Oyervídez. Ahí, Jesús Fabela con sencillo pudo llevar una rayita más a cargo de los spikes de Asael Sánchez.

En la última oportunidad para Venados, le complicaron la vida a Humberto Castellanos que recibió dos carreras para cerrar el marcador. Kenny Wilson fue quién le dio vida a los de Mazatlán con dos outs en la pizarra, remolcó Wilson dos con sencillo. Esto desencadenó que tuviera que actuar Chad Gaudin por Jalisco para apaciguar el ataque.

Sin embargo esto no funcionó, en un gran turno al bat, Edson García puso el juego a solo una carrera de distancia. El ex charro bateó un triple para poner el marcador (7-6) y se llenara de dramatismo el último out. Pero, pudo contener Gaudin el embate y sacó el out 27 con rodado por parte de Brian Hernández.

Boxscore del juego