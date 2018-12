Del brazo de Oliver, Jalisco blanquea a Mexicali para empatar la serie

W: Will Oliver (4-3, ERA: 3.88). L: Alex Delgado (2-2, ERA: 3.24). SV: Sergio Romo (2).

La tendencia de pocas carreras entre Mexicali y Jalisco, este sábado de nueva cuenta se hizo presente. Ahora, le bastaron tres carreras a los Charros para poder alzarse con la victoria y así, empatar la serie para el domingo salir con la encomienda de volver a ganar en casa y ligar victorias.

Paso a paso

Desde que reapareció de la lesión, poco a poco le ha costado regresar a su nivel esperado para Dariel Álvarez, pero desde ayer que conectó cuadrangular parece ser que los Charros de Jalisco lo tienen de regreso. Hoy volvió a pegar Home Run, ahora fue para romper el cero en la segunda entrada después de que se voló la pelota atrás del jardín izquierdo.

Al ser el juego tan cerrado, llegaron las carreras a cuenta gotas. Por eso, Jalisco fue muy sereno al momento de producir anotaciones. Sería en la cuarta entrada cuando los Charros duplicaron la ventaja de uno. Bateó elevado de sacrificio Enrique Osorio y permitió que en pisar y corre, Niko Vázquez timbrara en la registradora.

Oliver impide el vuelo de los Caballeros

Los Águilas de Mexicali no se volvieron a encontrar con un abridor titubeante, ahora estuvo en el centro del diamante Will Oliver que de principio a final dominó a cada uno de los bateadores que enfrentó. Colgó Oliver ocho ceros, en el mismo número de entradas que tuvo en su actuación; también en sus estadísticas recetó ocho ponches y no regaló bases, admitiendo apenas cuatro imparables.

Sentencia Jalisco

Volvió a moverse el marcador hasta la octava entrada, donde Agustín Murillo anotó la tercera carrera en la noche, debido a un doblete hacia el jardín central por parte de Gabriel Gutiérrez.

La ventaja ya no la dejaría escapar el conjunto jalisciense y para sacar los últimos tres outs en el noveno inning salió a la lomita, Sergio Romo. A pesar de que envasó a un contrincante, por golpe, no tuvo problemas Romo en sacar su segundo salvamento de la temporada y así, la victoria tapatía.

Boxscore del juego