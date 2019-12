Escenarios de playoffs LMP de cara a la última jornada

Ya están los invitados a las "fiestas de enero". A falta de disputarse la última jornada, el standing de puntos ha tomado forma y ni Mayos de Navojoa ni Algodoneros de Guasave tienen posibilidad alguna de clasificarse a postemporada, pero entre los ocho primeros las posiciones aún pueden modificarse.

El último juego se disputará de la siguiente manera: Los Mochis en Mazatlán, Jalisco en Culiacán, Monterrey en Guasave, Obregón en Hermosillo y Navojoa en Mexicali. Los supuestos escenarios son únicamente para el standing de puntos y se muestran los equipos en el orden de la misma tabla al finalizar la jornada del 29 de diciembre.

Cabe desatacar que el standing de puntos solo es válido hasta la primera ronda de playoffs, ya que para conformar los duelos de semifinales se utilizará el standing general de ganados y perdidos.

Tienen asegurado el primer lugar e iniciarán el primer playoff en casa ante Sultanes de Monterrey.

Solo pueden caer al tercer lugar, por lo que abrirán el primer playoff en casa.

1) Mantiene el segundo lugar si gana + HER pierde.

2) Mantiene el segundo lugar si pierde + HER pierde + MXC pierde.

3) Cae al tercer lugar si pierde + HER gana.

4) Cae al tercer lugar si pierde + HER pierde + MXC gana.

Pueden subir a segundo o caer a cuarto, por lo que tienen asegurado abrir el playoff en casa.

1) Sube a segundo lugar si gana + JAL pierde.

2) Sube a segundo lugar si gana + JAL gana + MXC pierde.

3) Sube a segundo lugar si pierde + JAL pierde + MXC gana.

3) Mantiene el tercer lugar si gana + JAL gana + MXC gana.

4) Mantiene el tercer lugar si pierde + JAL gana.

5) Cae al cuarto lugar si pierde + JAL pierde + MXC pierde.

Tienen asegurado abrir el primer playoff en casa al solo poder subir al tercer lugar, sin posibilidad de caer puestos.

1) Sube al tercer lugar si gana + HER pierde + MXC pierde.

2) Mantiene el cuarto lugar si MXC o HER gana, sin importar su propio resultado.

3) Mantiene el cuarto lugar si pierde.

Solamente pueden caer al sexto lugar.

1) Mantienen el quinto lugar si ganan.

2) Mantienen el quinto lugar si pierden + HER gana + CUL pierde.

3) Mantienen el quinto lugar si pierden + HER pierde + CUL gana.

4) Mantienen el quinto lugar si pierden + HER pierde + CUL pierde

5) Caen a sexto lugar si pierden + HER gana + CUL gana.

Pueden subir a quinto lugar o caer al séptimo puesto.

1) Suben a quinto lugar si NAV gana + HER gana + CUL gana, sin importar su propio resultado.

2) Aseguran el sexto lugar si ganan.

3) Mantienen el sexto lugar si pierden + NAV gana.

4) Caen a séptimo lugar si pierden + NAV pierde.

Aún tienen posibilidades de subir un puesto gracias a su dominio sobre Cañeros.

1) Suben a sexto lugar si ganan + MXC gana.

2) Cualquier otro resultado que no sea el anterior, los dejará en el séptimo lugar.

Los regiomontanos aseguraron su pase a playoffs el pasado sábado y abrirán el 1º de enero en casa de los Yaquis de Obregón.