Venados, el sexto invitado a las fiestas de enero

Mazatlán a play offs. | Foto: Venados de Mazatlán.

A pesar de la derrota sufrida ante los Yaquis de Ciudad Obregón, los Venados de Mazatlán se colocaron en la segunda posición de la tabla amarraron su calificación a la postemporada por la combinación de resultados, que dejaron fuera a la tribu.

Gracias a la victoria de Tomateros y Hermosillo, los Yaquis quedaron sin posibilidad de calificar a postemporada, debido a que tomaron ventaja de dos juegos a falta de solamente uno de que termine el rol regular.

Con la calificación de los porteños, se definieron los seis equipos que participarán en las fiestas de enero: Venados de Mazatlán, Tomateros de Culiacán, Cañeros de Los Mochis, Mayos de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo y Águilas de Mexicali. A falta de un juego se definirán los enfrentamientos que arrancarán el 2 de enero.

Los Venados sufrieron en el inicio de la temporada al posicionarse en el último lugar del standing de la primera vuelta con solamente nueve triunfos en contra de 26 derrotas, lo que le costó el trabajo a Juan José Pacho. Sin embargo, la llega de Daniel Fernández al banquillo mazatleco levantó a los porteños en la Segunda Vuelta y lo calificó a la postemporada con 19 victorias a solamente un juego de que culmine el rol regular.

Los Yaquis sufrieron la maldición del nuevo estadio. La tribu se presentó en el inicio de la campaña con su flamante casa, que fue sede del Juego de Estrellas 2016, pero con todo e inmueble, los cajemenses no les alcanzó debido a sus derrotas en juegos claves.

Este viernes 30 de diciembre se jugará la última jornada del rol regular de la Liga Mexicana del Pacifico, que será de suma importancia debido a que servirá para definir los juegos de postemporada; Culiacán vs Jalisco; Mazatlán vs Yaquis; Mayos vs Mochis; Hermosillo vs Mexicali.