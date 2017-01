Listos los playoffs de la LMP

Google Plus

Seis por el titulo. | Foto: Cynthia Castillo. VAVEL México

Después de 68 jornadas se definieron los seis finalistas a las fiestas de enero que lucharán para representar a México en la Serie del Caribe Culiacán 2017. Los juegos en la etapa de repesca darán inicio el 2 de enero con Águilas vs Mayos, Cañeros vs Venados y Naranjeros vs Tomateros.

El mejor equipo de la temporada, los Mayos de Navojoa, recibirán a los Águilas de Mexicali quienes calificaron a la postemporada en la sexta posición con 9.5 punto y cosecharon 37 victorias por 31 derrotas en la campaña. Por su parte, los Mayos de la mano de Héctor Velázquez, conquistaron el liderato de la segunda vuelta con 21 triunfos.

Los Venados de Mazatlán lograron meterse entre los seis mejores en la última serie del rol regular y enfrentarán a los Cañeros de Los Mochis, quienes llegan como favoritos con su rotación de abridores comandado por Roy Merrit y Julián Arballo. Además, los mochitecos tienen en sus filas al cerrador, Sergio Romo, que fue tomado como quinta elección en el draft.

El clásico de la Liga se hará presente en los playoffs, los Naranjeros de Hermosillo visitarán a los Tomateros de Culiacán, quienes conquistaron la cima de la primera vuelta y lograron posicionarse como el tercer mejor equipo de la liga con 12 puntos. Los Guindas tomaron a José Manuel Rodríguez como refuerzo, mientras que los Naranjeros se hicieron de los servicios de Dustin Martin.

A pesar de que los Yaquis de Ciudad Obregón tienen mejor porcentaje de juegos ganados (30-37) que los Venados de Mazatlán (29-39), quedaron eliminados debido al sistema de competencia que rige a la Liga Mexicana del Pacifico. Los Venados obtuvieron 10 puntos al posicionarse en el último lugar de la primera vuelta y tomaron la segunda posición de la segunda vuelta.

De la serie de repesca se clasificarán los tres equipos ganadores de sus series y un mejor perdedor, que será definido por los tres criterios de desempate que son: mayor número de juegos ganados, mayor promedio de “Run Average” y mejor posición en la tabla general de ganados y perdidos.