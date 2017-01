José M. Rodríguez: "Es toda una satisfacción jugar para Tomateros"

Google Plus

Refuerzo de Tomateros. | Foto: Cynthia Castillo. VAVEL México.

El refuerzo estelar de Tomateros de Culiacán, José “Manny” Rodríguez, debutó con el equipo Guinda y expresó su compromiso con la institución, después de ser tomado como cuarta elección en el Draft de la Liga Mexicana del Pacifico.

En su debut, el infielder ocupó la intermedia, además, anotó una carrera después de recibir base por golpe en la octava entrada; fue retirado con rodado a las paradas cortas y elevado hacia el jardín central.

“Siendo de Sinaloa y también de Sonora, es toda una satisfacción jugar con Tomateros, y ya me tocó una vez en la Serie del Caribe reforzar a Tomateros con México, nunca lo imaginé y cuando vi mi nombre y me dijeron que era refuerzo me sorprendí porque hasta pensé que era el último equipo que podía reforzar”, comentó.

El nativo de Guasave, Sinaloa, es considerado el segundo mejor bateador de la Liga Mexicana del Pacifico con promedio de 0.296. y en esta temporada, con Charros de Jalisco, Rodríguez se colocó en la tercera posición en el departamento de porcentaje de bateo con 0.335 en 66 juegos disputados.

“Tenemos un tremendo equipo, yo creo que no queda menos de nosotros que darle ese sueño a la ciudad de darle la Serie del Caribe aquí en casa. Voy a dar todo lo que pueda e independientemente de cómo cerró el equipo en la segunda vuelta, no quiere decir que no esté listo, quiero otorgar toda mi experiencia para tener un lugar en playoffs”, agregó el segunda base de Tomateros.

Rodríguez tiene una rica carrera en la pelota invernal de 11 campañas, ocho con los extintos Algodoneros de Guasave y tres con Charros de Jalisco, en donde posee una distinción como Jugador Más Valioso en la temporada 2014-15, además de dos coronas como líder en hits conectados en el 2007-08 con 93 imparables y 2014-15 donde cosechó igual número de batazos.