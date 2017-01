Mexicali se va con empate en la serie de repesca a casa

Google Plus

Todo parejo entre la serie más desigual a simple vista de los Playoffs de la LMP entre Mayos y Águilas, ya que los de Mexicali lograron ganar la noche del martes (7-6) a la tribu con lo que todo queda igualado para viajar al B-Air y se reanude la serie el jueves. En el primer duelo entre ambos de estos juegos de repesca, Navojoa se alzó con la victoria (4-2) gracias a la siempre confiable salida en la lomita de Héctor Velázquez, junto a un gran batazo del ‘Jesse’ Castillo.

Rápidamente se fueron al frente los Mayos de Navojoa en la parte baja del primer episodio y devolver una cucharada de su propio chocolate a sus rivales que habían realizado lo mismo en el juego uno. El cuarto bat, Quincy Latimore aprovechó los dos hombres en las almohadillas que había y pegar sencillo al izquierdo para que sin problemas Tony Thomas anotaba la de la quiniela. Por fortuna para el abridor Kameron Loe pudo sacar la entrada con solo este daño, porque la impulsada llegó sin outs.

Fueron pasando las entradas y se fueron colgando los ceros, pero el cuarto episodio los Águilas de Mexicali lograron encontrar la forma de envasar gente y poder igualar la pizarra. De nueva cuenta respondió Yuniesky Betancourt con sencillo al derecho y gracias a un error de Alan Sánchez, pudo llegar a la registradora Yordanys Linares con el empate. El embate visitante siguió en la entrada para tomar la delantera en el marcador, gracias a que Luis Juárez dio un doble rodado en dirección al izquierdo; concretando las anotaciones de Retherford y Murillo. Terminó la gran pegada de los maderos por el equipo californiano con doblete de Xorge Carrillo y llegara con ground ball Jon Del Campo con la cuarta carrera para los suyos.

Remontada de la tribu

Muy poco les duro el gusto a los visitantes de la ventaja, porque en la baja del cuarto realizaron rally de cinco carreras para retomar la ventaja en su casa. Comenzando todo con un sencillo de Alejandro González y gracias a errores en el cuadro anotaron Niko Vásquez y Alan Sánchez. En el turno posterior se vio el poder del primero al orden con batazo de Guerra al derecho y Fernando Flores igualaba los cartones aún con mucho trecho en el partido.

Finalmente, otra vez Quincy Latimore volvió a ser importante con el conjunto dirigido con Matías Carrillo, gracias a que el outfielder con imparable al central mando a correr para el pentágono final a Guerra y Thomas, con lo que retomaron la ventaja por pizarra de (6-4) y habían perdido en el cuarto alto.

Poco a poco Águilas gestó la remontada

En el quinto inning apareció la figura del short stop de los emplumados: Yuniesky Betancourt y emular lo que bateo en la cuarta entrada para su equipo. Consiguiendo sencillo hacia el jardín central que no era alcanzado por González, permitiendo entonces la carrera número dos en el encuentro para Yordanys Linares.

Vino el final del segundo tercio, ya con relevista en la lomita de los rojiamarillos tratando de controlar los batazos de los ‘cachanillas’. Aunque fue inútil porque Chris Roberson puso empate por segunda instancia en el juego, mandando hacia el cuarto plato a Jon Del Campo; culminó la entrada con los cartones iguales, pero vendría la parte fuerte del lineup emplumado.

Sobre aviso no hubo engaño de los Águilas y para el Lucky Seven aprovecharon el momento de sus maderos para tener la ventaja definitiva en el segundo de la serie de repesca. El ‘Conejo’ C. J. Retherford respondió por fin en el partido y de que forma, ya que pegó Home Run sencillo para la franja izquierda.

El juego se mantuvo parejo hasta la novena entrada, donde la visita utilizó su arma con el cerrador Jake Sánchez que terminó como el mejor en esta categoría en la temporada regular. Se le complicó de más el cierre a Sánchez y terminó el juego con un dudoso out en home de Yosmany Guerra que se hubiera significado el empate.

Pasando a los números en la lomita, Édgar Osuna (1-0, ERA: 0.00) se llevó el triunfo al tener un relevo perfecto donde no permitió carrera y le conectaron un solo imparable. La derrota fue para Jesús García (0-1, ERA: 13.50) quien aceptó las dos carreras de la voltereta con el vuela cerca de Retherford incluido.

