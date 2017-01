Mexicali viene de atrás para adelantarse en la semifinal

Google Plus

La etapa de más dramatismo y donde quizás se ven las mejores series de todo el año son las semifinales. El segundo duelo de la primera noche de actividades era en Mexicali donde le sexto sembrado por la vía de puntos: Águilas de Mexicali recibía en el nido de B – Air a Naranjeros de Hermosillo. Duelo de dos novenas con grandes abridores en la rotación de inicialistas.

En la instancia previa de eliminación fueron series muy parejas, los ‘emplumados’ sacaron el triunfo en seis juegos al vencer a los Mayos de Navojoa en su propio territorio. Al darse este resultado en Sonora, le aseguraba el pase a Culiacán y Hermosillo en esta instancia, por lo que en el juego siete; tanto Naranjeros como Tomateros salieron con un cuadro alternativo pero se terminaron imponiendo para así enfrentar al equipo californiano.

Ni media entrada duro el empate parcial sin carrera, porque los Naranjeros de Hermosillo se fueron al frente evidenciando una salida con titubeos del abridor Efrén Delgado. O’Koyea Dickson encaminó la carrera de la quiniela gracias a un error defensivo del shortstop Betancourt que no pudo controlar la de cuatro costuras y anotó Jason Bourgeois.

Fue muy poco lo que le duró la ventaja a los visitantes ya que en la parte baja del segundo llegó el empate de Águilas de Mexicali. El hombre que llegó como refuerzo en la ronda de repesca, Agustín Murillo dio elevado de sacrificio en dirección al izquierdo y en pisa y corre el ‘Conejo’ C. J. Retherford empataba los cartones.

Siguieron su curso las entradas y nos detenemos en el cuarto episodio cuando el equipo de la naranja retomó la ventaja en el score por segunda ocasión en el juego. Jorge Flores fue el causante al pegar imparable al jardín central, al tener dos jugadores en las almohadillas en posición de anotar fue suficiente este toletazo para que anotaran José ‘Chapo’ Amador y Tim Torres.

Ya eran dos carreras de ventaja para el cuadro visitante, pero esto no puso ningún pero al equipo ‘cachanilla’ para acercarse ahora en el bajo del quinto inning. C. J. Retherford volvió a ser partícipe de una rayita, con un elevado de sacrifico al jardín central que Jason Bourgeois no pudo regresar y el estadounidense Chris Roberson ponía en el juego nuevamente a su equipo.

Oleada naranja

Los hermosillenses se adueñaron de la ofensiva en el plato de Mexicali y con sus maderos arruinar el relevo del equipo local, siendo clave el Lucky Seven para tomar la ventaja. Empezando con José ‘Chapo’ Amador pegando doblete en dirección al izquierdo ayudando a anotar a José Cardona. Dos turnos después vino con su turno al bat Jorge Flores para impulsar una carrera en los spikes de Dustin Martin y tener una ventaja importante ya.

Para la entrada posterior el embate visitante se siguió sintiendo en el octavo episodio, siendo ahora un vuelacerca el que ponía el marcador muy difícil para los locales. Dustin Martin pegó su primer cuadrangular con la franela naranja en dirección al derecho que puso a Carlos Gastelum a correr para llegar a la última base para poner la pizarra (7-2), muy difícil de remontar ya con solo dos oportunidades para batear.

Remontada al son de maderos

Casi imposible parecía que los Águilas de Mexicali pudieran dar alcance a sus rivales debido a que tenían que anotar cinco rayitas. Luis Juárez le dio esperanza a los emplumados con Home Run al izquierdo, con lo que llegaban a la registradora Roberson y Retherford. El rally se amaraba gracias a que Missael German ponía la bola con sencillo en el jardín derecho y ‘Guti’ Murillo llegaba a su destino. Esto hacia que hubiera relevo en la lomita de la visita para que ingresara Heriberto Ruelas.

El zurdo había tenido buenas actuaciones en los partidos pasados logrando que sus rivales mordieran el polvo, pero parecía que esta noche no sería. Yordanys Linares se ponchó en un batazo que llegó al parador en corto, pero permitió la carrera de Hernández debido a que las bases estaban llenas. Con la pizarra ya empatada vino uno de los hombres determinantes del equipo para explotar el ‘Nido Águila’, Yuniesky Betancurt dio sólido batazo que se fue de línea al derecho, con lo que empujaba la carrera del despegue que anotaría el emergente Germán.

La carrera de Germán era importantísima ya que le daba oportunidad de venir a lanzar al mejor cerrador de la liga, Jake Sánchez. A pesar del gran dominio que ejerce Sánchez, le pegaron imparable pero logró consumar su primer salvamento en esta etapa definitiva de Playoffs. La victoria de los cachanillas recayó para el relevista Édgar Gómez (1-0, ERA: 0.00) sacando un gran out en la octava alta para frenar el ataque visitante. En contra parte, el derrotado por los sonorenses fue Heriberto Ruelas (0-1, ERA: 7.94) y dejaron ir una ventaja de cinco carreras que puede determinar todo el camino de la serie.

Boxscore del juego