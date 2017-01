Sergio Romo: "Quiero ganar todo con México"

Google Plus

Sergio Romo. | Foto: Miguel Lugo. VAVEL México.

El tres veces campeón de Serie Mundial, Sergio Romo, aceptó que está en negociaciones con la organización de Grandes Ligas, Gigantes de San Francisco, para renovar su contrato de cara a la próxima temporada que arranca en abril. Asimismo, confirmó que está disponible para jugar en la Serie de Caribe.

El cerrador de Cañeros de Los Mochis manifestó su orgullo por participar en la Liga Mexicana del Pacifico y su compromiso con el club de llegar a la estancia final del campeonato: “Para mí me da mucho gusto y mucho orgullo de estar aquí representando a la gente mexicana y me da mucho gusto del modo que me han recibo”, comentó Romo.

El nativo de Brawley, California, es el único jugador México-americano que ha conseguido tres anillos de Serie Mundial, lo hizo por primera ocasión en el 2010 frente a Rangers de Texas. En el 2012, Romo logró tres rescates, que le dieron su segunda argolla y finalmente en el 2014 consagró su tercer campeonato ante los Reales de Kansas City.

Charros de Jalisco no fue el único equipo que buscó sus servicios, los Tomateros de Culiacán mostraron interés en el cerrador de Gigantes, sin embargo, las negociaciones no se pudieron concretar, pero no descarta reforzar a los Guindas en caso de que sea necesario.

Sergio Romo declaró que una de las razones por las cuales tomó la decisión de jugar en el béisbol mexicano fue su deseo de participar en una Serie del Caribe, representando al país de su padre: “Una de mis misiones que no me han tocado en el béisbol son tres aquí en México: jugar playoffs, ganar un campeonato y jugar una Serie del Caribe, esas fueron de las razones por las cuales quise venir a jugar”, agregó.

Además, manifestó que está en pláticas con los directivos de Jalisco para una posible renovación de contrato que le permita participar la próxima campaña, “Ya he hablado con los dueños de Charros y yo digo que con el favor de Dios y si puede seguir el brazo pues voy a regresar”.

Acerca de su futuro en el mejor béisbol del mundo, reveló que ha sido buscado por varias organizaciones, pero está en espera de la oferta que sea mejor para él, no obstante, su deseo es permanecer con los Gigantes de San Francisco, con los que actualmente mantiene contacto.