Sergio Romo: "Es un orgullo portar el uniforme de México"

Sergio Romo. | Foto: Cynthia Castillo-VAVEL México.

La Serie del Caribe reúne a diferentes personalidades del béisbol, prueba de ello, los Águilas de Mexicali tienen en sus filas al mexicoamericano, Sergio Romo, ganador de tres anillos de Serie Mundial y taponero de la Selección Mexicana de Béisbol.

Romo, llegó a México con la misión de ser campeón y jugar la Serie del Caribe. La primera de ellas no se pudo concretar, debido a que los Charros de Jalisco, equipo con el que terminó el rol regular, quedó eliminado sin posibilidad de jugar postemporada, además de Cañeros de Los Mochis que cayeron en la final frente a Águilas de Mexicali.

El derecho fue tomado por Roberto Vizcarra para reforzar a México en la búsqueda del bicampeonato y ganar por lo menos un titulo en su estadía en nuestro país. "Es un orgullo que me han dejado venir para acá, les digo gracias a todos aquí por la oportunidad que me dan de jugar y me da mucho orgullo portar el uniforme de México", comentó.

Acerca de Grandes Ligas, declaró que existe un equipo interesado, sin embargo, diferentes medios de comunicación colocan a Sergio Romo con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, organización en donde también militan los mexicanos Julio Cesar Urías y Adrián González.

Además de la Serie del Caribe, el derecho mencionó que esta listo para participar en el Clásico Mundial de Béisbol en Guadalajara, Jalisco en el mes de Marzo. "No puedo esperar por el Clásico, porque es un orgullo vestir la casaca de México en otro torneo".

Así mismo, manifestó que a pesar de una posible incorporación con algún equipo de Grandes Ligas, no tendrá limites de entradas en Serie del Caribe ni en Clásico Mundial, lo que le permite a los managers utilizar a Romo como relevista intermedio, dicho rol que tiene con los Águilas de Mexicali en la justa caribeña.