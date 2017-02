Roberto Vizcarra: "Será una gran final"

Roberto Vizcarra, manager mexicano. | Foto: Cynthia Castillo-VAVEL México.

El béisbol mexicano ha crecido exponencialmente en los últimos años, prueba de ello, la Liga Mexicana del Pacifico se ha colocado por quinta ocasión de forma consecutiva en la final de la Serie del Caribe.

Roberto Vizcarra, manager de los Caballeros Águilas de Mexicali llevó a los emplumados a su primer campeonato de liga después de 18 años que no lo conseguían. Además, "El Chapo", colocó a los fronterizos en la final de la Serie del Caribe al derrotar a Cuba. "El picheo de nosotros demostró la calidad que tenemos, respetó al equipo de Cuba pero pudimos resolver con el imparable de Agustín Murillo", comentó Vizcarra.

México enfrentará en la final al combinado de Puerto Rico, rival que derrotaron en la primera jornada 4-2. "Estamos muy contentos porque será una gran final, ellos han jugado sus últimos dos juegos muy bien pero esperemos que mañana Héctor Velázquez venga en su día y que se hagan los ajustes necesarios para lograr el campeonato", agregó el manejador mexicano.

La serpentina de los lanzadores mexicanos blanqueó a la ofensiva cubano, dado que Miguel Peña y Héctor Daniel Rodríguez retiraron a 24 rivales en fila, este último sacó tres entradas y retiró a cinco con ponche. "Estoy muy contento por haber aportado mi granito de arena porque fue un juego perfecto tanto a la ofensiva como defensiva", mencionó el culiacanense, Rodríguez.

"Danny" Rodríguez. | Foto: Cynthia Castillo-VAVEL México

No obstante, el bullpen cubano de igual forma no regaló oportunidades, sin embargo, Agustín Murillo le dio la victoria a México con el imparable que remolcó la carrera de la victoria. "No ha sido mi mejor Serie del Caribe, pero no cambiaría un campeonato por ser el jugador que más bateé. Agradezco la confianza del manager, afortunadamente me tocó dar el triunfo y lo disfruto", declaró Murillo.

Agustín Murillo | Foto: Cynthia Castillo-VAVEL México

El siguiente martes 6 de febrero, México la final de Serie del Caribe de forma consecutiva cuando se vea las caras ante los Criollos de Caguas de Puerto Rico.