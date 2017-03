Puerto Rico se confirma como gran favorito

Google Plus

Estados Unidos: Pagán, A (LF), Lindor, F (SS), Correa, C (3B), Beltrán, C (DH), Molina, Y (C), Báez, J (2B), Rosario, E (RF), Rivera, TJ (1B) Fuentes, R (CF)

Puerto Rico: McCutchen, A (RF), Jones, A (CF), Yelich, C (LF), Arenado, N (3B), Hosmer, E (1B), Posey, B (C), Murphy, D (DH), Crawford, B (SS), Harrison, J (2B)

MARCADOR: HR: USA: Posey, B (1), Jones, A (2) G: Lugo, S (1-0, 4.76) P: Stroman, M (0-1, 7.71) SV: Díaz, E (2)

ÁRBITRO: HP: Will Little, 1B. Hunter Wendelstedt, 2B: Masanobu Sasaki, 3B: Edgar Estivision.

INCIDENCIAS: Partido de la Segunda Ronda del Clásico Mundial de Béisbol jugado en el Petco Park de San Diego, California ante 32, 463 aficionados.