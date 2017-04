Generales resiste para llevarse el triunfo

Durango: S. González (DH), D. Nuñez (CF), H. Rodríguez (3B), Y. Drake (RF), D. Mayora (1B), A. Velázquez (2B), E. Trujillo (LF), J. Vega (C), J. Salazar (SS).

Aguascalientes: R. Pedroza (SS), E. Ortiz (CF), J. Castillo (1B) ,D. Hernández (3B), J. C. Linares (RF), S. Soto (DH), C. Presichi (LF), C. Rodríguez (C), J. Castro (2B)

MARCADOR: G: A. Garzón (1-0, 0.00) P: Y. Flande (0-1, 1.80) SV: T. Da Silva (1, 0.00)

ÁRBITRO: HP: Daniel Rubio, 1B: Erwin Zambrano, 2B: Mario Villavicencio, 3B: José Del Puerto.

INCIDENCIAS: Partido de la Temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol jugado en el Estadio Alberto Romo Chávez de Aguascalientes, Aguascalientes ante 5,989 aficionados.