Abren venta de boletos para Opening Day de Bravos

Foto: Bravos de León.

La directiva de los Bravos de León dio a conocer toda la información relacionada a la compra de boletos para la primera serie de local de la novena leonesa. Dicha serie, de tres partidos, iniciará el próximo martes 18 de abril ante los Diablos Rojos del México.

Mediante sus redes sociales, la gente de pantalón largo de los Bravos de León indicó que, hoy lunes, empieza la venta de boletos para el Opening Day en el renovado estadio Domingo Santana. En el anunció, la directiva comunicó que la venta se dará por internet a través del sistema superboletos y en distintos puntos de venta, de la misma plataforma, a lo largo y ancho de la ciudad. Asimismo, los precios para la serie inaugural son $990 en la zona preferente, $1,320 en zona premier y $1,980 en la zona VIP.

Vale la pena aclarar que los boletos solamente se venderán por serie, es decir, en un paquete para poder entrar a los tres partidos.

Aún le falta a La Fortaleza

La dirigencia aseguró que aún no es posible comprar las entradas en las taquillas del estadio, pues La Fortaleza aún está en remodelación, sin embargo se aclaró que una vez que esté lista la casa de los Bravos, también ahí será posible adquirir los boletos.

Hay que recordar que originalmente, el Opening Day en el Domingo Santana estaba programado para el 7 de abril ante los Rojos del Águila de Veracruz, no obstante, esto no fue posible debido a que La Fortaleza aún no cumplía con los requisitos que exige la Liga Mexicana de Beisbol en los estadios