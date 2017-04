Suspenden regreso de Bravos; directiva muestra molestia

Google Plus

(Foto: Paco Campos - VAVEL México)

Este martes, todo era fiesta en La Fortaleza gracias a una colorida ceremonia, sin embargo, un retraso por la falta de iluminación de la luz artificial del estadio derivó en la suspensión definitiva del opening day de los Bravos de León.

Néstor Alba Brito, director de operaciones de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), informó que "hubo fallas en el alumbrado y desafortunadamente no se puede jugar así por la protección de los jugadores", también, aseguró que la liga realizó las revisiones correspondientes al Estadio Domingo Santana, pero "desafortunadamente hubo un corto circuito y no pudimos hacer nada. Ahorita los lúmenes (unidad de medida de luz que maneja la Liga) son muy bajos y no vamos a arriesgar a los jugadores".

Para que se pueda llevar a cabo un partido en la LMB, es necesario tener una potencia de 1500 lúmenes, hoy en el estadio se registraron 1000.

También, Alba Brito aseguró que ambas novenas se encontraban con disposición de jugar a la pelota, sin embargo la falta de potencia en el alumbrado hizo que esto fuera imposible.

Diablos no quiso jugar

Por su parte, Mauricio Martínez, presidente de los Bravos de León, fue tajante y aseguró que fueron los Diablos Rojos quienes no quisieron jugar el partido: "Diablos no quiso jugar, para ellos fue muy poco alumbrado", además, el dirigente aseguró que hay estadios en la liga que cuentan con un alumbrado más débil.

Asimismo, Martínez aseguró que "le pedimos a Diablos que sumarán al espectáculo y fueron fríos en el sentido de decir que no está alumbrado. Estoy muy molesto con la gente de Diablos". Finalmente, Martínez aseguró que "las lámparas ya llegaron de México un poco tarde, por eso no alcanzamos, pero hay 130 lámparas extra que se van a poner en todo el estadio".

Se anunció que el partido suspendido de hoy se jugará este miércoles a las 15:00 horas seguido del segundo juego de la serie.