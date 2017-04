Sultanes sigue en plan grande, blanquea en el Beto Ávila

Google Plus

La segunda semana de Series Interzonas comenzó la actividad desde el lunes, pero hasta este martes pudimos ver el resto de las siete series de la Liga Mexicana de Béisbol. Los visitantes llegaban en un gran momento después de barrer en el Estadio Mobil Super a Bravos, además de que en su serie anterior también se habían llevado sus tres encuentros. Mientras que el equipo sureño tuvo Clásico de la LMB donde cayeron ante Diablos, fue una serie muy pareja que se definió en la novena entrada del tercer juego.

Se cantó el Playball en punto de las 20 horas del centro del país en el Beto Ávila donde desde el primer lanzamiento de ambos pitchers se observó un gran dominio por los dos titulares y mantuvieron argollas en el score durante el primer tercio hasta que despertó Sultanes de Monterrey. Fue en la cuarta entrada en su parte alta cuando se movió el marcador, Félix Pérez pegó imparable rumbo al segunda base que no pudo cortar con lo que anotaron Walter Ibarra y Zoilo Almonte.

No cesó el ataque aquí frente a Kameron Loe, con lo que aumentaron su ventaja aún en la 4° con un batazo de out que provocó Valdez y llegó al home Luis Juárez al estar ubicado en la antesala, pero no pudo ser sacado en el plato. Entrada posterior pegaron una vez más con Zoilo Almonte pegando sencillo y Luis 'Peón Juárez con la cuarta rayita. Esto sentenció la salida del derecho originario de california de una salida con poco dominio después de la tercera.

Del otro lado de la trinchera tuvo una actuación casi perfecta Javier Solano (1-2, ERA:3.51) que tuvo su primera victoria de la temporada, lanzó durante siete tercios donde apenas permitió dos imparables y recetó ocho chocolates. Para dar cierre perfecto al juego, en la novena entrada Víctor Mendoza se voló la barda del parque Beto Ávila con lo que tenía su segundo cuadrangular de la temporada.

Boxscore del juego