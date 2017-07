Grand Slams de Madero y Francisco dieron el triunfo yucateco

Google Plus

Realidades muy diferentes viven estos equipos y que los enfrenta en esta Serie Interzona de fin de semana. De un lado, la afición de Saltillo está muy molesta con su equipo por la partida de Justin Greene, un jugador que se volvió en ídolo en poco tiempo pero que ahora jugará con Monclova. Por parte de Yucatán, llegan como los líderes del sur y con serie ganada ante Aguascalientes, donde como en gran parte del país estuvieron inmersas las pausas por lluvia.

Muy temprano le pegaron la primera carrera al abridor de los Saraperos, y la ofensiva de Leones de Yucatán mostró que venía afilada. Fue con el bat del infielder Diego Madero que llegó la carrera de la quiniela, al pegar sencillo para el izquierdo y el primero al orden del bat, Leo Heras recorrió las bases de gran forma para anotar.

Iban perdiendo muy rápido en el juego, pero no decayó el ánimo por parte de los Saraperos de Saltillo que pudieron remar contracorriente. Raniel Rosario pegó su Home Run 16 de la campaña en la tercera entrada y dar vuelta al marcador gracias a que también anotó Carlos Álvarez. En el inicio del segundo tercio, siguió el ataque saltillense con doblete de José Orozco y aprovechando un error de Esteban Quiroz entró la cuarta. Terminó el agobio en la cuarta con sencillo por parte de Jonathan Aceves, anotando quién se había envasado anteriormente, Orozco.

Vino entonces el declive por parte del abridor local, al permitir que se le llenara la base y Diego Madero pegó Grand Slam hacia el izquierdo donde anotaron Flores, Aguilar y Heras. Por si fuera poco para la suerte de Saraperos, dos turnos más tarde Ricky Álvarez se voló la barda sin hombres en los senderos por toda la parte izquierda del campo para que ya hubiera ventaja de dos.

Este rally conseguido por las fieras en la quinta, fue lo que despertó a la ofensiva que siguió produciendo carreras. Para el cierre de la segunda parte del juego, Juan Francisco pegó el segundo Grand Slam de la noche, esta vez fue por la franja derecha, anotando Madero, Aguilar y ‘Cacao’ Valdez. Dos entradas posteriores, cayeron las últimas dos carreras de manera sucia con un rodado de out por parte de Madero y después ‘Cacao’ Valdez aprovechó un mal lanzamiento de Zazueta para decantar un apabullante marcador de (12-5) en favor de los sureños.

No tuvo una gran salida, pero Jonathan Castellanos (5-3, ERA: 5.08) se llevó la victoria gracias a la gran ofensiva que acompañó a su salida. Cosa que no pasó en Saltillo, porque no pudieron controlar los bats de Yucatán y el relevista Miguel Ruíz (1-1, ERA: 8.36) perdió, después de haber relevado a Santiago Gutiérrez que recibió un pelotazo en la segunda entrada. Este sábado a partir de las 18:00 hrs en el Francisco Villa se llevará a cabo el segundo de la serie donde buscarán los locales el empate.

Boxscore del juego