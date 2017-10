Cañeros saca la serie a Charros en la octava

Google Plus

Partido no aptó para cardíacos por las volteretas que hubo, al final se quedó con los Cañeros por hacer el rally ganador en la octava entrada. Con este resultado victoriosos, el cuadro del Ingenio tiene asegurada su primera serie en este inicio de la Liga Mexicana del Pacífico. Del lado de Jalisco, siguen batallando con sus lanzadores (ya sean inicalistas o relevistas) y le ha costado hacer carreras a los tapatíos fuera de casa.

Le pegan a Acosta

Era apenas la segunda entrada del juego y de nueva cuenta padecía el pitcheo defensivo, esta vez era Octavio Acosta que se veía embestido por los palos de Cañeros de Los Mochis de una manera efectiva. Primero se envasó el cátcher Sebastián Valle a la segunda colchoneta y anotó la de la quiniela con un batazo de las mismas características orquestado por Saúl Soto. Esta mínima ventaja se extendió cuando Olmo Rosario pegó otro imparable de dos bases al derecho y Soto llegaba a la registradora.

Resurgir de Clark

Uno de los refuerzos estelares para el equipo de Charros de Jalisco había estado desaparecido prácticamente desde que inició la temporada regular. Pero resurgió Matt Clark en el Emilio Ibarra para que su equipo pudiera dar la vuelta en el marcador. El lanzador Roy Merritt tenía las bases llenas y ante la peligrosidad del outfielder, el estadounidense respondió con un Grand Slam por toda la pradera derecha y anotaban para la visita Murillo, Figueroa y García para tomar la ventaja en la quinta entrada.

Foto: Cortesía Charros de Jalisco

Rally ocho

Ventaja de dos carreras para la mitad del juego que restaba parecía poco para el bullpen de Jalisco que en la octava se derribó por completo. Yadir Drake empató el juego con un sencillo remolcador de dos carreras ante los lanzamientos del cerrador tapatío. Aún con hombres en base, Saúl Soto se puso la capa de héroe para los del Ingenio y dio un doble para el jardín derecho sumar dos carreras más con lo que Los Mochis se ponía arriba en la pizarra de nueva cuenta con solo media entrada por disputarse.

La novena de Tony Tarasco no se rindió en volver a empatar el juego, Carlos Figueroa puso a Jalisco a una del empate con un out forzado pero ya con cuenta negativa el salvador de Cañeros, Maikel Cleto, hizo el trabajo para darle la primera serie a los de Sinaloa en la presente campaña. Los número finales le dan la victoria al relevista local Manuel Rodríguez (1-1, ERA: 1.93) que apaciguó en la octava a la ofensiva azul y blanca; la derrota cayó para Iván Salas (0-1, ERA: 9.10) que no pudo frenar a los Cañeros en la fatídica octava de este encuentro.

Boxscore del juego