Yaquis gana con tintes nipones

MARCADOR: W: David Reyes (3-0, ERA: 2.43). L: Will Oliver (0-1, ERA: 3.18). SV: Manny Acosta (9). HR JAL: Saltalamacchia (2). HR COB: ---

Después de pasar un gran viernes en el Nuevo Estadio Yaquis con un duelo de pitcheo que se inclinó para Jalisco, gracias a una tempranera carrera en la primera entrada. Hubo revancha en esta serie de la LMP para los de Cajeme, Ciudad Obregón se impusó en el segundo de la partida para igualar el tramité de la serie y esperar a que todo llegue a su resolución este domingo por la tarde.

Poder desde Japón

Era la noche de presentación en la liga y con Yaquis de Ciudad Obregón para el pelotero que llegó desde Asia: Tomo Otosaka. Que en su primer contacto con el bat, mostró su buen corrido de bases. Anotó la primera rayita después de un sencillo de Niko Vázquez para darle la ventaja a los suyos.

Siguió el show por parte del nacido en Yokohama en sus dos siguientes apariciones en el plato. Aportó un sencillo y triplete en la quinta y tercera entrada respectivamente; capítulos donde de nueva cuenta el jardinero izquierdo pudo llegar a la registradora para poner tres carreras a cero el marcador.

Foto: Cortesía Yaquis de Obregón

Ya no hubo tiempo

Los Charros de Jalisco no habían podido hacerse presentes en la mayoría de los innings disputados por la buena salida del abridor de Ciudad Obregón. Tuvo que ser hasta la séptima entrada cuando el cansancio de David Reyes se mostró y lo aprovechó Jalisco para descontar. Jarrod Saltalamacchia se voló la barda por todo el jardín derecho y meter de nueva cuenta a los sombreduros en la pelea por el duelo.

Foto: Cortesía Charros de Jalisco

No se rindió el cuadro de Tony Tarasco con sus dos últimas oportunidades con el madero, pero ya no alcanzó el tiempo para lograr la remontada. Manny Acosta logró un salvamento más en la temporada y con esto a la vez darle la victoria a David Reyes (3-0, ERA: 2.43). Quién cargó con la derrota para el equipo de Jalisco fue Will Oliver (0-1, ERA: 3.18).

Box score del juego