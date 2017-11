Zona Norte se adjudica el triunfo en la Noche de Estrellas

Google Plus

Estrellas del Norte: ROBERSON (JC - MXC), AROZARENA (JI - NAV), CASTILLO (1B - NAV), ROSA (3B - NAV), NAVARRO (BD - HER), PÉREZ (2B - HER), HERAS (JD - OBR), CARRILLO (C - MXC), CASTRO (SS - MXC).

Estrellas del Sur: PINEDA (JI - MAZ), RODRÍGUEZ (2B - JAL), ELIZALDE (JD - CUL), AMADOR (BD - JAL), BROWN (JC - MAZ), SOTO (1B - MOC), QUIROZ (SS - MAZ), MURILLO (3B - JAL), VALLE (C - MOC).

MARCADOR: G: JOSÉ MANUEL LÓPEZ. P: LUIS IVÁN RODRÍGUEZ. SV: DANIEL MOSKOS.

ÁRBITRO: HP: MARCO NAVA. 2B: ABRAHAM LÓPEZ. 2B: ROBERTO LA MADRID. 3B: HUGO TORRES.

INCIDENCIAS: JUEGO DE ESTRELLAS 2017 DE LA LIGA MEXICANA DEL PACÍFICO DISPUTADO EN EL ESTADIO EMILIO IBARRA ALMADA, LOS MOCHIS, SINALOA, ANTE 7,968 ESPECTADORES