Sigue la buena racha tapatía; ahora derrotan a Navojoa

Google Plus

MARCADOR: W: Will Oliver (2-5, ERA: 4.06). L: Jaime Lugo (5-3, ERA: 2.75). HR NVO: --- HR JAL: ---

La última serie como local para el equipo de Jalisco en el rol regular, empezó este viernes con la obligación de seguir acumulando victorias; enfrente tenía a los Mayos que están inspirados sobre todo jugando en el ‘Ciclón’ Echeverría. Para el juego de esta noche, Charros sigue en su buen momento al incrementar su racha con nueve victorias en sus más recientes once juegos y le propinó a los Mayos derrota en el primer encuentro de la serie.

Primera de alarido

Muy poco duró el empate sin carreras y en la primera alta los Mayos de Navojoa abrieron fuego ante los lanzamientos del estadounidense Will Oliver en la lomita anfitriona. Con hombre en la intermedia, Jesse Castillo se encargó de ponerle número a la visita con un rodado de out por la vía 43, pero que le otorgó la oportunidad de anotar a Randy Arozarena.

Con el marcador en contra, vino el primer ataque de Charros de Jalisco que respondieron de manera inmediata con un racimo de carreras en la parte baja de la entrada. Manny Rodríguez decretó el empate con un rodado al tercera base donde anotó Anthony Alford. Luego de que fue puesto fuera el capitán tapatío, se conjuntaron tres hits con hombres en las almohadillas donde Jabari Blash, Edson García y Gabriel Gutiérrez remolcaran carreras que se unieron a un error de la defensa para crear un rally de cinco anotaciones iniciando el juego.

Foto: Cortesía Charros de Jalisco

Disparidad en las carreras

Desventaja de cuatro carreras para la tribu, no fue impedimento porque en la segunda alta volvieron a hacerse presentes en la pizarra gracias a un elevado de sacrificio por parte de Paul León. Con el batazo elevado ayudó a que Alan Sánchez llegara a la registradora ya que en su turno con el madero llegó hasta la antesala con un triplete. Pero al acortar distancias el equipo sonorense, de nueva cuenta Jalisco anotó una rayita con un wild pitch y Anthony Alford volvió a poner la ventaja de cuatro anotaciones.

Para el quinto capítulo de nueva cuenta volvió a recorta la ventaja los visitantes con sencillo remolcador de Castillo donde anotó Christian Zazueta. Aunque una vez más los tapatíos armaron un rally de carreras para alejarse más. Yordanys Linares con línea para la tercera base, mando al Manny hacia el cuarto plato. Turnos después, Edson García fue puesto fuera, sin embargo anotó Blash la octava rayita. Finalmente, Gabriel Gutiérrez remolcó su tercera carrera de la noche y ahora fue el ‘Guti’ Murillo quien timbró en la registradora.

Foto: Cortesía Charros de Jalisco

Mantienen en calma

Con la mitad de juego aún por transcurrir, Will Oliver salió de la lomita jaliscienses con el encuentro ganado y estuvo respaldado por el relevo que colgó tres ceros consecutivos. No obstante, para la novena entrada acortó por última vez Mayos y hacer más decoroso el marcador final. Con elevado de sacrificio de Christian Zazueta al jardín derecho, entrando en pisa y corre Alan Sánchez. Ya no pudo atacar más Navojoa; por lo que Charros consumó una victoria más en su territorio.

Box score del juego