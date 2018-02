Luis Matos: "Tremenda manera de iniciar la Serie del Caribe"

Google Plus

Foto: Enrique Ortega / VAVEL México.

Los Criollos de Caguas iniciaron exitosamente la defensa de su cetro en la Serie del Caribe, derrotaron 7-4 al representativo mexicano, Tomateros de Culiacán. El manager del equipo, Luis Matos, compareció a los medios de comunicación en compañía del segunda base, Irving Falú, y el inicialista Rubén Gotay.

“Un gran comienzo, empezar con este triunfo es grande aquí en México en contra de ellos, tremenda manera de iniciar la Serie Del Caribe”, declaró el piloto boricua.

Matos se pronunció ante el parque de bateo que es el Estadio de los Charros, donde la pelota vuela mucho ante buenos contactos. “Tuve la dicha de ver varios juegos en el Clásico Mundial, y que dieron bastantes cuadrangulares, pero cuando tienes buen pitcheo puedes evitarlo, el desempeño de nuestro bullpen fue extraordinario”

Sobre la salida de Rey Navarro en la tercera entrada, el estratega confirmó que la lesión no es tan grave como se esperaba en un principio. “Hay que esperar hasta mañana, a ver cómo reacciona su pierna, hará trabajo de noche”.

Navarro terminó la noche con un turno al bat, donde conectó sencillo remolcador. Su salida, permitió el ingreso de Falú en el juego, quien se fue de 2-1 con pasaporte y carrera anotada.

El pasado septiembre, el huracán María dejó destrozos en la isla boricua que puso en peligro la temporada de beisbol en Puerto Rico. Aún así, la liga organizó un corto torneo de 18 juegos, donde Caguas ganó 11 de ellos y barrió la serie final 3-0 ante Cangrejeros de Santurce.

"Los puertorriqueños buscan la manera de ver los juegos porque es un país de beisbol"

“El huracán Maria no solamente causó problemas a las residencias, también a los estadios. Solo tuvimos un estadio habilitado con energía eléctrica para jugar de noche. Fue un milagro poder jugar la temporada”, dijo el estratega, alegando que no fue fácil, pero que todos los directivos y jugadores hicieron de su parte para celebrar el beisbol.

“Nuestra meta es tratar de llevarle alegría al pueblo de Puerto Rico, que tanto lo necesita. Ganar aquí sería una pequeña contribución para mitigar el dolor”, agregó.

El manager concluyó que no tendrá día libre el sábado, a pesar de que no tienen agendado juego ese día. “Mañana es día libre para los peloteros, pero para mí no, yo vengo a ver los juegos. Estamos preparado para enfrentar a Dominicana”.