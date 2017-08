Una oportunidad de oro para 'Estrella' Millán

Foto: Promociones del Pueblo

La boxeadora sinaloense, Isabel “Estrella” Millán, aseguró tener claro el valor del compromiso que le espera la noche del 23 de septiembre en Zapopan, Jalisco cuando enfrente a la ex-campeona mundial Ibeth “La Roca” Zamora en pelea Eliminatoria por el Campeonato Mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en cartelera que presenta Promociones del Pueblo en asociación con Tequila Armero.

“No me queda la menor duda de que las cosas en la vida pasan por algo, llevo muchos años trabajando muy duro en busca de una oportunidad como ésta y por fin llego ese momento, ahora me tengo que aplicar porque simplemente me enfrento con una de las mejores boxeadoras de México en la actualidad, que duro muchos años como campeona mundial y que tiene un estilo de boxeo muy agresivo, pero eso solo hará más grande mi victoria, porque no le gané a cualquiera, le gané a una de las mejores”, señaló Millán.

"Llevo muchos años trabajando muy duro en busca de una oportunidad como ésta y por fin llego ese momento" Con marca de 19-3-1 y 8 nocauts, la originaria de Culiacán no se achica ante el poder de la mexiquense, “La Roca” Zamora, que con un historial de 27-6 y 12 cloroformos no busca quien se la hizo sino quien se la pague, y en caso de salir con el triunfo tendría garantizada su oportunidad para recuperar la corona mundial que perdió ante Esmeralda 'La Joya' Moreno por decisión dividida el pasado 22 de abril.

Como choque semifinal de la noche, el clasificado mundial Hugo “Cuatito” Ruiz expone su puesto número dos dentro de las listas del CMB frente al local Enrique “Kike” Bernache, en una batalla que pinta para ser explosiva y de pronóstico reservado.

La velada llegará a miles de hogares en todo México en vivo y en exclusiva a través de las pantallas de Televisa Deportes dentro de sus tradicionales “Sábados de Box”.