Cruz Azul

Cruz Azul

Team

Resultados

07 Abr 2024
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
2 - 1
$Monterrey
Monterrey
31 Mar 2024
FT
Pumas UNAM
Pumas UNAM
0 - 0
$Cruz Azul
Cruz Azul
24 Mar 2024
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
3 - 2
$América
América
17 Mar 2024
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 2
$Necaxa
Necaxa
10 Mar 2024
NS
Santos Laguna
Santos LagunaVS$Cruz Azul
Cruz Azul
03 Mar 2024
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
3 - 0
$Guadalajara
Guadalajara
25 Feb 2024
FT
América
América
1 - 0
$Cruz Azul
Cruz Azul
22 Feb 2024
FT
León
León
2 - 3
$Cruz Azul
Cruz Azul
18 Feb 2024
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 0
$Tigres UANL
Tigres UANL
11 Feb 2024
NS
Cruz Azul
Cruz AzulVS$Atlético San Luis
Atlético San Luis
03 Feb 2024
NS
Querétaro
QuerétaroVS$Cruz Azul
Cruz Azul
31 Ene 2024
NS
Cruz Azul
Cruz AzulVS$Tijuana
Tijuana
28 Ene 2024
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
2 - 1
$Mazatlán
Mazatlán
20 Ene 2024
NS
Juárez
JuárezVS$Cruz Azul
Cruz Azul
14 Ene 2024
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
0 - 1
$Pachuca
Pachuca
13 Nov 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 2
$Puebla
Puebla
05 Nov 2023
FT
Guadalajara
Guadalajara
1 - 0
$Cruz Azul
Cruz Azul
02 Nov 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
2 - 0
$Juárez
Juárez
29 Oct 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 0
$León
León
22 Oct 2023
FT
Tigres UANL
Tigres UANL
2 - 1
$Cruz Azul
Cruz Azul
08 Oct 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 4
$Pumas UNAM
Pumas UNAM
05 Oct 2023
FT
Necaxa
Necaxa
1 - 3
$Cruz Azul
Cruz Azul
30 Sept 2023
FT
Atlético San Luis
Atlético San Luis
1 - 2
$Cruz Azul
Cruz Azul
25 Sept 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 3
$Querétaro
Querétaro
16 Sept 2023
FT
Mazatlán
Mazatlán
2 - 2
$Cruz Azul
Cruz Azul
03 Sept 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
2 - 3
$América
América
28 Ago 2023
FT
Monterrey
Monterrey
1 - 2
$Cruz Azul
Cruz Azul
24 Ago 2023
FT
Pachuca
Pachuca
1 - 0
$Cruz Azul
Cruz Azul
21 Ago 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
2 - 2
$Santos Laguna
Santos Laguna
15 Jul 2023
FT
Tijuana
Tijuana
2 - 1
$Cruz Azul
Cruz Azul
09 Jul 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
0 - 2
$Toluca
Toluca
02 Jul 2023
FT
Atlas
Atlas
2 - 0
$Cruz Azul
Cruz Azul
24 Jun 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 3
$América
América
21 Jun 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
3 - 1
$Juárez
Juárez
07 May 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
0 - 1
$Atlas
Atlas
30 Abr 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
3 - 2
$Santos Laguna
Santos Laguna
23 Abr 2023
FT
Guadalajara
Guadalajara
2 - 1
$Cruz Azul
Cruz Azul
16 Abr 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 3
$América
América
09 Abr 2023
FT
León
León
0 - 0
$Cruz Azul
Cruz Azul
02 Abr 2023
FT
Pachuca
Pachuca
0 - 2
$Cruz Azul
Cruz Azul
30 Mar 2023
FT
Querétaro
Querétaro
2 - 2
$Cruz Azul
Cruz Azul
19 Mar 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 0
$Atlético San Luis
Atlético San Luis
12 Mar 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 0
$Pumas UNAM
Pumas UNAM
04 Mar 2023
FT
Mazatlán
Mazatlán
3 - 1
$Cruz Azul
Cruz Azul
26 Feb 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 0
$Juárez
Juárez
23 Feb 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
1 - 0
$Atlas
Atlas
18 Feb 2023
FT
Puebla
Puebla
1 - 3
$Cruz Azul
Cruz Azul
12 Feb 2023
FT
Toluca
Toluca
3 - 1
$Cruz Azul
Cruz Azul
08 Feb 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
3 - 3
$Atlanta United
Atlanta United
05 Feb 2023
FT
Cruz Azul
Cruz Azul
0 - 1
$Tigres UANL
Tigres UANL