Cruz Azul
Team
Resultados
07 Abr 2024
FT
Cruz Azul
2 - 1
Monterrey
31 Mar 2024
FT
Pumas UNAM
0 - 0
Cruz Azul
24 Mar 2024
FT
Cruz Azul
3 - 2
América
17 Mar 2024
FT
Cruz Azul
1 - 2
Necaxa
10 Mar 2024
NS
Santos LagunaVS
Cruz Azul
03 Mar 2024
FT
Cruz Azul
3 - 0
Guadalajara
25 Feb 2024
FT
América
1 - 0
Cruz Azul
22 Feb 2024
FT
León
2 - 3
Cruz Azul
18 Feb 2024
FT
Cruz Azul
1 - 0
Tigres UANL
11 Feb 2024
NS
Cruz AzulVS
Atlético San Luis
03 Feb 2024
NS
QuerétaroVS
Cruz Azul
31 Ene 2024
NS
Cruz AzulVS
Tijuana
28 Ene 2024
FT
Cruz Azul
2 - 1
Mazatlán
20 Ene 2024
NS
JuárezVS
Cruz Azul
14 Ene 2024
FT
Cruz Azul
0 - 1
Pachuca
13 Nov 2023
FT
Cruz Azul
1 - 2
Puebla
05 Nov 2023
FT
Guadalajara
1 - 0
Cruz Azul
02 Nov 2023
FT
Cruz Azul
2 - 0
Juárez
29 Oct 2023
FT
Cruz Azul
1 - 0
León
22 Oct 2023
FT
Tigres UANL
2 - 1
Cruz Azul
08 Oct 2023
FT
Cruz Azul
1 - 4
Pumas UNAM
05 Oct 2023
FT
Necaxa
1 - 3
Cruz Azul
30 Sept 2023
FT
Atlético San Luis
1 - 2
Cruz Azul
25 Sept 2023
FT
Cruz Azul
1 - 3
Querétaro
16 Sept 2023
FT
Mazatlán
2 - 2
Cruz Azul
03 Sept 2023
FT
Cruz Azul
2 - 3
América
28 Ago 2023
FT
Monterrey
1 - 2
Cruz Azul
24 Ago 2023
FT
Pachuca
1 - 0
Cruz Azul
21 Ago 2023
FT
Cruz Azul
2 - 2
Santos Laguna
15 Jul 2023
FT
Tijuana
2 - 1
Cruz Azul
09 Jul 2023
FT
Cruz Azul
0 - 2
Toluca
02 Jul 2023
FT
Atlas
2 - 0
Cruz Azul
24 Jun 2023
FT
Cruz Azul
1 - 3
América
21 Jun 2023
FT
Cruz Azul
3 - 1
Juárez
07 May 2023
FT
Cruz Azul
0 - 1
Atlas
30 Abr 2023
FT
Cruz Azul
3 - 2
Santos Laguna
23 Abr 2023
FT
Guadalajara
2 - 1
Cruz Azul
16 Abr 2023
FT
Cruz Azul
1 - 3
América
09 Abr 2023
FT
León
0 - 0
Cruz Azul
02 Abr 2023
FT
Pachuca
0 - 2
Cruz Azul
30 Mar 2023
FT
Querétaro
2 - 2
Cruz Azul
19 Mar 2023
FT
Cruz Azul
1 - 0
Atlético San Luis
12 Mar 2023
FT
Cruz Azul
1 - 0
Pumas UNAM
04 Mar 2023
FT
Mazatlán
3 - 1
Cruz Azul
26 Feb 2023
FT
Cruz Azul
1 - 0
Juárez
23 Feb 2023
FT
Cruz Azul
1 - 0
Atlas
18 Feb 2023
FT
Puebla
1 - 3
Cruz Azul
12 Feb 2023
FT
Toluca
3 - 1
Cruz Azul
08 Feb 2023
FT
Cruz Azul
3 - 3
Atlanta United
05 Feb 2023
FT
Cruz Azul
0 - 1
Tigres UANL