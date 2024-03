🚨🚨| GOAL: DECLAN RICE OPENS THE SCORING FOR ARSENAL!! Arsenal 1-0 Brentford pic.twitter.com/T4jfSR5djg

El equipo de los Gunners dirigido por Mikel Arteta, ha tenido una muy buena temporada en la Premier League, tanto es así que no ha conocido la derrota en el torneo local, caso contrario en la Champions League, donde el Arsenal perdió por la mínima en su visita al Porto en el partido de ida de los Octavos de Final. No obstante, los pupilos de Arteta no quieren dejar pasar la oportunidad de también campeonar en la Premier League, algo que se les ha negado desde hace dos décadas. En su más reciente partido en la Premier, el Arsenal viene de derrotar contundentemente al Sheffield United por un abultado marcador de 6-0 para así hilar 7 partidos sin conocer la derrota en la lga inglesa. Actualmente, acumulan 61 puntos, a 2 de distancia del líder que es el Liverpool por lo que es importante sumar de a 3 en este partido. Con un registro de 19 victorias, 4 empates y 4 derrotas, los pupilos de Mikel Artieta están en búsqueda de su triunfo número 20 en esta jornada 28.