El Fiorentina vs Roma puede ser sintonizado desde los streams en vivo de Star+

Actualmente, la Roma llega a esta jornada 28 posicionándose en el lugar 5 de la tabla general de la Serie A, a sólo cuatro puntos de distancia del Bolonia y pisar puestos de competiciones europeas. Aunque el scudetto se ve muy lejano, los capitalinos quieren regresar nuevamente a una Champions League por lo que no deben dejar ir puntos en esta recta final del torneo. Con 47 puntos, los pupilos de De Rossi, registran 14 victorias, 5 empates y 8 derrotas. En su más reciente partido en Serie A, la Roma viene de derrotar al Monza por un contundente marcador de 4-1. Asimismo, el conjunto de 'La Loba' viene de ganar contundentemente su partido de ida en los octavos de final por un marcador de 4-0 al Brighton en la Europa League.