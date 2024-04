Campeonato Universal Indiscutido de WWE - Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE - Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre (Comentarista invitado: CM Punk)

Campeonato de Estados Unidos de WWE - Logan Paul (c) vs. Kevin Owens vs. Randy Orton

Campeonato Mundial de Mujeres de WWE - Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

Campeonato de Mujeres de WWE - Iyo Sky (c) vs. Bayley

Campeonato Intercontinental de WWE - Gunther (c) vs. Sami Zayn

Ladder match por los Campeonatos por Parejas Indiscutidos de WWE - Judgment Day (Damian Priest y Finn Bálor) (c) vs. #DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. vs. Awesome Truth (R-Truth y The Miz) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. New Catch Republic (Tyler Bate y Pete Dunne) vs. Grayson Waller y Austin Theory

Combate por Equipos - Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi vs. Damage CTRL (Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane)

Combate por Equipos - LWO (Rey Mysterio y Dragon Lee) vs. Santos Escobar y Dominik Mysterio

Combate one on one - Jimmy Uso vs. Jey Uso

Combate one on one - LA Knight vs. AJ Styles